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    首頁 > 生活

    離島不離心 台北市澎湖同鄉會拜會澎縣府與市公所

    2026/03/31 13:26 記者劉禹慶／澎湖報導
    台北澎湖同鄉會也前往馬公市公所，拜會市長黃健忠。（馬公市公所提供）

    台北澎湖同鄉會也前往馬公市公所，拜會市長黃健忠。（馬公市公所提供）

    澎湖人口數雖僅10餘萬人，但旅居台灣各地人數卻有百萬之眾。台北市澎湖同鄉會理事長許明仁等一行人領軍返鄉，前往澎湖縣政府、馬公市公所拜會，分由澎湖縣副縣長林皆興、馬公市長黃健忠接見，離島不離心，百萬鄉親一條心，展現澎湖人三點水精神。

    林皆興表示，旅台澎湖鄉親估計達百萬人，其中北部約有20至30萬人，台北市澎湖同鄉會長期以來不僅是澎湖縣政府在台北的重要伙伴，提供縣府場地設立台北辦公室服務鄉親，更參與許多故鄉的活動，展現強大的向心力。

    許明仁指出，台北市澎湖同鄉會長期以來致力於凝聚旅北鄉親，無論是三節期間在機場提供的志工服務，或是各項鄉親聯誼活動，皆不遺餘力。「澎湖的事就是我們的事」，未來不論縣政或馬公市公所在北部有任何推動需求或繁雜事務，同鄉會一定會義不容辭、竭盡所能地協助完成。

    黃健忠表示，馬公的城市經營，除了基礎建設，更重視「人」的流動與停留。讓城市不只是觀光停留點，而是願意再來、甚至留下的地方；他指出，舉辦活動不只是熱鬧，更關係到地方商業機會與城市整體氛圍的累積。旅外鄉親的力量，不只是情感上的支持，更是城市發展的重要資源。

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