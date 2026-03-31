Threads尋物文暴紅！「吳麗萍」學生證遺失 全網歪樓Cue陳傑憲

今年1月，中華職棒分享陳傑憲與WBC隊友一起進入國訓中心，並在現場唱出韓團CORTIS神曲《GO!》爆紅歌詞「吳麗萍你好像搭丟賽」。（圖擷取自「CPBL 中華職棒」YouTube）

韓國人氣男團CORTIS去年發布的神曲《GO!》，其中一段歌詞的空耳發音近「吳麗萍你好像搭丟賽」，被台灣網友瘋傳、製作一系列相關網路迷因，就連天后「阿妹」張惠妹、「台灣隊長」陳傑憲也曾傳唱這首歌曲。近日一名網友發文求助，尋找自己遺失的學生證，未料眾人一看到證件名字，紛紛陷入惡搞歪樓模式。

據悉，一名就讀高雄某高中的女學生，昨（30）日在社群平台Threads發文表示，她弄丟了自己的學生證，由於學生證裡面還存有半個月的通勤月票錢，讓她相當著急，希望像「動森」一樣的熱心廣大台灣網友，能協助她找回重要的學生證。該文一出，不少準備「接任務」台灣網友，卻在看到她的名字瞬間，整個嗨到不行。

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許多網友笑說，「可能Go了」、「耳邊響起那首歌了」、「留友看吳麗萍本人」、「可能被cortis撿走了」、「這是有聲音的學生證」、「你是否在雪山上踩過一坨屎」、「陳傑憲：欸真的有人叫吳麗萍喔」、「留言區全是Coer，0人幫找學生證」、「1.14514秒猜出留言區的人類在說些什麼」、「笑鼠，ID吳麗萍在動森世界，沒人會認真幫她出任務」、「想問這學生證搭橘12上下車嗶卡的時候，會有音樂嗎？」。

目前該文吸引逾60萬人次瀏覽、近3萬人按讚，除了歪樓留言，也有人以自身經驗談，建議原PO該如何處理，「補辦，記得要先掛失」、「重辦一張，所有餘額跟月票都會轉到新的裡面，我辦過3次了放心」、「沒事學生證這種東西不特別找他就會回來了，基本上在學校不見，2個禮拜內學務處就會打電話到教室說找到了（高三學長路過」。

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