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    首頁 > 生活

    歡樂滿滿、幸福加倍 澎湖風櫃國小兒童節驚喜連連

    2026/03/31 13:16 記者劉禹慶／澎湖報導
    鯛魚燒進駐校園，每位學生2隻，幸福加倍。（風櫃國小提供）

    鯛魚燒進駐校園，每位學生2隻，幸福加倍。（風櫃國小提供）

    澎湖縣風櫃國小為了讓孩子們度過一個難忘又充滿笑聲的兒童節，今年特別讓學生「自己規劃、自己做主」，作息時間上下課對調開始，整個校園全天瀰漫著不一樣的興奮氛圍。

    最讓人期待的，莫過於孩子們規劃設計的「全校躲貓貓」活動，這次由老師們躲起來，讓學生們全校出動尋找，笑聲此起彼落，校園瞬間化身大型遊樂場。

    接著登場的是熱血沸騰的全校躲避球大賽，以及孩子們最愛的電影放映時光，讓歡樂一波接一波；下午則結合交通安全與多元學習，規劃富有教育意義的闖關活動，讓孩子們在遊戲中學習、在挑戰中成長，寓教於樂、收穫滿滿。

    而今年最大的亮點，則是一連串的「驚喜大放送」！除了市長黃健忠精心準備的兒童節盲盒、澎防部指揮官贈送的乖乖零食外，學校更邀請鯛魚燒攤車直接進駐校園，對許多孩子來說，這是第一次看到、甚至第一次品嚐鯛魚燒，個個滿心期待。

    今天這一天，風櫃國小不只是慶祝兒童節，更讓每一位孩子感受到被重視、被疼愛的幸福時刻，為童年留下最甜美的回憶。

    澎湖風櫃國小人手一包乖乖，是澎防部指揮官送的兒童節禮物。（風櫃國小提供）

    澎湖風櫃國小人手一包乖乖，是澎防部指揮官送的兒童節禮物。（風櫃國小提供）

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