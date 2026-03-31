兒、媳處理百歲嬤遺物衣櫃 清潔隊搬運「滾出50萬元」

衣櫃抽屜滾出多捆10萬元現金。（讀者提供）

台中大肚山區百歲嬤往生後，兒子與媳婦清理遺物，將老母親臥室木衣櫃扛出家門，交由環保局大肚區清潔隊執行大型家具清運，2名清潔員欲整理拆除，竟「滾出一包牛皮紙袋」，內藏多捆10萬元現金及紅包袋，經警方及台中銀行清點有現金50萬9千元，大肚分駐所長陳名臻說「冥冥中，阿嬤有在保佑」。

環保局大肚區清潔隊紀姓清潔隊員，昨天（30日）1時許前往遊園路民宅，執行大型家具預約收運任務，將舊衣櫃送返隊部準備拆除整理，「抽屜內突掉出一個牛皮紙袋」，兩名隊員細看，赫然發現裝有整捆千元及多包現金紅包。

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隊員考量遺失金額龐大，立即捧紙袋趕到烏日警分局大肚分駐所，員警與隊員前往台中銀行大肚分行商借點鈔機，經清點確認金額50萬9千元，警方隨即透過環保局大型家具預約收運資料比對，確認失主為66歲彭女，立即通知點交歸還。

大肚分駐所長陳名臻說，彭女為阿嬤媳婦，趕抵分駐所時激動不已，稱高齡百歲婆婆安詳辭世，與丈夫整理遺物，完全沒有察覺婆婆生前將財物妥善藏放於老舊衣櫃，險將畢生積蓄當作廢棄物丟棄。

陳名臻強調，隊員在整理衣櫃時，抽屜突打開「滾出一包牛皮紙袋」，冥冥之中，阿嬤可能要讓好心人發現，跨機關聯手尋回長輩積蓄。

百歲嬤在衣櫃藏50萬遺產，兒與媳婦（右）差點當回收垃圾丟。（讀者提供）

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