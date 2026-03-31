澎湖首艘軍工級救難船愛爾麗5號 案山漁港舉行下水擲吉儀式

愛爾麗5號救難船，擁有軍工級技術與設施。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府消防局與澎湖縣救難協會，今（31日）在馬公市案山漁港聯合辦理「愛爾麗醫療集團捐贈救生船儀式暨下水典禮」，由副縣長林皆興代表致贈感謝狀，感謝愛爾麗集團長期以來對澎湖的挹注與支持。由前國防部長馮世寬及愛爾麗集團總經理張富榮代表受贈，內政部消防署副署長馮俊益及澎湖縣議長陳毓仁等人到場觀禮。

「愛爾麗醫療集團」已經累計捐贈100輛救護車、68台復康巴士等車輛，捐贈金額破億。自2021年首度跨海傳遞大愛到澎湖，捐贈救護車1輛，2022年捐贈「防護衣」；2023年再度捐贈救護車1輛。此次捐贈「愛爾麗5號」救生船，交由澎湖縣救難協會使用。

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號稱軍工級「愛爾麗5號」具有5大亮點：高性能航行能力，可在6級浪持續運作，巡航速度最高可達52節（約96公里/小時）。全天候救難支援，配有熱影像儀、艙頂雷達及導航系統，可在夜間、低能見度及惡劣天候下執行任務。救援任務導向設計，設有寬敞甲板與醫療支援空間，並具備拖曳能力。高可見度及安全性，船體採紅白高識別塗裝，符合國際SAR標準。智慧化與自動化潛能，預留無人駕駛介面，未來可升級為遠端遙控操作。

澎湖縣救難協會為民間救難團體組織，成員須具備潛水執照，目前有40人，長期以來與消防局合作無間。近年來協助消防局執行各項救難及救溺案件不勝枚舉，此次「愛爾麗醫療集團」捐贈救生船（愛爾麗5號），未來執行海上救難搜溺案件如虎添翼。

前國防部長馮世寬，致贈愛爾麗5號救難船模型，給澎湖縣救難協會。（記者劉禹慶攝）

貴賓試乘愛爾麗5號，享受快速安穩航程。（記者劉禹慶攝）

各界貴賓應邀剪綵，愛爾麗5號救難艇下水。（記者劉禹慶攝）

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