河川更好！嚴重污染剩2測站創史低 擬增PFAS、塑化劑指標

為解決台南市畜牧廢水問題，新建「八翁里畜牧廢水資源化處理中心」，公私共同投資，成功改善河川水質，還能拿來沼氣發電、沼液循環再利用等，使環境更好、產業永續。（環境部提供）

台灣早期違章工廠、養豬場與家庭廢水皆未處理好，導致河川污染，環境部2002年開啟河川整治元年，嚴重污染測站從當年66站到如今僅剩2站，創歷史新低，環境部指出，未來擬因地制宜、科技執法，嚴抓偷排行為，並預計管理飲用水新興污染物，包含PFAS、塑化劑等指引值，持續維護水質及河川。

水質保護司司長王嶽斌表示，2002年至今，台灣GDP增長1.5倍，工廠家數也增加27％，對河川污染負荷同步增加，不過經公私部門多年努力，河川整治見效，污染測站從66站到去年僅剩2站，創歷年最低，河川污染長度的比率，也從14％降為1.9％，全國共7成的河川水質穩定改善。

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但仍有3成共16條河川水質較不穩定，北部2條、中部4條、南部2條及東部8條，主因是氣候變遷導致地震崩塌土石鬆軟，強降雨沖刷等影響；測站方面，2個嚴重污染測站為二仁溪武功橋測站、北港溪和平橋測站，前者是排水溝且缺乏淨水廠注入、後者主要受到畜牧廢水影響，將持續改善。

針對未來，王嶽斌指出，尚有26個測站在中重度到嚴重污染的邊緣，列入關注對象，放流水標準預計加嚴，並增列印刷電路板、醫院等加嚴氨氮管制，半導體等產業加嚴銅及磷等管制，飲用水新興污染物包含20項PFAS、塑化劑、硼、微囊藻毒等，也擬新增指引值或檢測方法等。

針對工廠偷排廢水、夜市亂倒汙水等情況，環境部次長葉俊宏解釋，已用科技執法，再熱點區域上下游增設自動監測站，當水質異常就會出動抓捕，也修法將偷排改列為情節重大，最高可罰2千萬元，若排放有害物質還可動用刑法；生活廢水則較困擾，將找示範攤商推動油脂分離技術，並建設污水管納排降低對環境衝擊。

台南市環保局長許仁澤說，針對在地的畜牧業廢水包含牛與豬等，採公私合作分期處理，共同投資淨水廠，改善效果顯著，且有利潤還可均分；新北市環保局主秘許銘志則說，早期淡水河（大漢溪）嚴重污染，整治至今明顯改善，包含透過流域治理平台找出治理共識。長榮大學教授洪慶宜則分享，多年來推動河川巡守隊，漸有成效，並呼籲食品大廠從源頭來推動友善環保的農業，做好ESG跟聯合國永續規範。

環境部與地方環保局攜手整治河川，如今全國嚴重污染測站僅剩2站，創歷史新低。（記者吳柏軒攝）

為改善河川污染，各地興建各式淨水廠，避免生活廢水直接排入河川。圖為大腳腿水淨場。（環境部提供）

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