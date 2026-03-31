從保護區到觀光共好 六龜十八羅漢山服務區獲「保育共生地認證」

六龜十八羅漢山自然保護區是國內第一個社區參與自然保護區經營管理的案例。（十八羅漢山自然人文協會提供）

由六龜十八羅漢山自然人文協會共同經營的「南方金鑽－十八羅漢山服務區」，榮獲農業部林業及自然保育署「保育共生地認證」的肯定。

十八羅漢山自然人文協會表示，「保育共生地」是指在法定自然保護區之外，透過永續經營管理，能實質發揮生物多樣性保育功能的區域，十八羅漢山自然保護區是國內第一個社區參與自然保護區經營管理的案例，協會從自然保護區開始不斷推展觀光目的地管理（DMO），將保育效益擴大。

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十八羅漢山自然人文協會與南方大地、樟根文化等公司、寶來人文協會等團隊合作，屏東科技大學社區林業研究室陳美惠老師擔任顧問，以及長榮大學的支持，透過產、官、學、社區的共同合作推動永續工作。

南方金鑽－十八羅漢山服務區獲得保育共生地認證的肯定作為，包括推動在地解說員培訓，深化環境教育能量，建立生態監測與資源守護機制，發展結合文化與自然的永續旅遊模式，建立平台，成為旅人深入六龜的第一站，也串連在地社區達到區域共好。

「南方金鑽－十八羅漢山服務區」發展結合文化與自然的永續旅遊模式。（十八羅漢山自然人文協會提供）

「南方金鑽－十八羅漢山服務區」，榮獲農業部林業及自然保育署「保育共生地認證」的肯定。（十八羅漢山自然人文協會提供）

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