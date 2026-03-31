新北秀朗國小50週年校慶 把夜市搬進校園！

新北市秀朗國小將夜市美食搬進校園，小朋友免費開心享用。（記者翁聿煌攝）

新北市秀朗國小為迎接兒童節，並結合50週年校慶系列活動，31日辦理第二屆「秀朗夜市王」活動，透過貼近生活的情境設計，將夜市文化融入校園，打造多元且具體的學習場域，讓學生在參與中培養生活能力與社會素養。

新北市秀朗國小曾經以1萬2000多個學生數成為全國最大的國小，目前人數降為3千多人，仍然是新北市人數最多的國小，前任家長會游明順是學校第7屆的畢業校友，他回憶當年，學校教室不足，要分成上、下午班上學，整個學校滿滿都是人的盛況。

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游明順指出，為讓小朋友體驗逛夜市的樂趣，所以將兒童節活動設計成夜市攤位的型態，包括糖葫蘆、地瓜球、花枝丸、咖哩魚蛋及煎餃等，學生在實際體驗中學習觀察、選擇與人際互動，從「消費」延伸至「判斷」，讓學習不再侷限於課室，而是自然融入日常生活，現任會長鄒怡濃表示，夜市是台灣重要的生活文化場域，透過這樣的活動，讓孩子在熟悉的文化情境中學習，能更有效培養其觀察與互動能力。

學生自治市市長陳立宸表示，透過活動不僅能體驗夜市氛圍，也能學習遵守規則與做出選擇，像是成為一位小小市民，收穫很多。秀朗國小校長曾秀珠表示，「秀朗夜市王」不僅是節慶活動，更是一項結合課程理念的實踐行動，透過情境式學習，引導學生在真實世界中培養解決問題的能力與自信心，31日同步辦理跳蚤市場活動，為兒童節系列活動之一，透過物品交換與買賣，培養學生珍惜資源與永續環境的觀念，深化生活教育內涵。

新北秀朗國小兒童節活動同時舉辦跳蚤市場活動，為兒童節系列活動之一，透過物品交換與買賣，培養學生珍惜資源與永續環境觀念。（記者翁聿煌攝）

新北市秀朗國小將夜市美食搬進校園，小朋友免費開心享用。（記者翁聿煌攝）

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