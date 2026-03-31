中市葫蘆墩國小興建活動中心 卡關問題有解了！

葫蘆墩國小將利用校門西側興建活動中心。（記者歐素美攝）

台中市豐原區葫蘆墩國小是豐原區16所國中小中唯一沒有活動中心的學校，學校推動興建活動中心卻因建築技術法規限制而卡關，經立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益與市議員邱愛珊今天邀集相關單位協調，確認在校門西側興建活動中心，法規無虞，棟距與退縮等問題正式解套，促教育局儘速簽辦編列明年預算推動，讓全校1300名師生擁有安全完善的室內活動空間。

葫蘆墩國小校長盧詩青指出，該校位於重劃區內，受限於早期規劃，缺乏活動中心，致體育課程受限，連帶影響學生體適能發展，校方規劃於校門西側約1600平方公尺基地興建活動中心，卻因緊鄰人行道圍牆，並涉及與既有建築「南葫樓」棟距問題而卡關。

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台中市都市發展局專委賴祐成表示，棟距問題可透過設計通廊連結，視為同一幢建築物處理，即可排除棟距相關限制；至於建築物緊鄰人行道須退縮1.5公尺的規定，主要適用於教學用途建築，考量噪音與安全因素，活動中心屬非教學使用設施，依內政部91年4月23日函釋，可免受該項退縮限制；教育局副局長郭明洲表示，將依市府整體財政規劃，於明年度預算中循程序爭取編列相關經費，逐步完善學校教學環境。

邱愛珊指出，葫蘆墩國小興建活動中心案，歷經12次協調會、耗時近3年，終於在楊委員協助下突破法規瓶頸；洪柳益表示，針對活動中心設計方案、棟距與退縮等問題，上週已請都發局與建築師依建築技術規則充分溝通討論，目前法規疑慮已全數排除，棟距問題透過通廊設計即可解決，活動中心規劃興建於校門西側「完全沒有問題」，要求教育局儘速簽編列116年預算，力拚今年7月進入議會審查程序，加速推動興建。

立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益與市議員邱愛珊邀集相關單位協調，解決葫蘆墩國小活動中心卡關問題。（記者歐素美攝）

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