中橫公路碧綠溪花季奼紫嫣紅 5月還有罕見鴿子花

珙桐於春末初夏開花，白色苞片宛如群鴿展翅，成為碧綠溪賞花亮點。（林試所提供）

春季正是賞花季，農業部林試所表示，位於中高海拔的碧綠溪流域正迎來一年中最豐富的賞花季，目前上山有機會看到潔白素雅的高山小白櫻，灌木層的狹葉莢蒾也悄然開花，5月則會有花形彷彿白鴿飛舞的珙桐，不妨趁清明兒童連假上山盡賞。

位於台灣中橫公路梨山和大禹嶺之間的碧綠溪是知名的賞楓秘境，林試所表示，每逢春季就是碧綠溪的賞花季，魅力在於當地賞花不會只有一波，而是紮實的一整季，2月會有紅色山櫻花點綴溪谷與林緣；3月潔白素雅的高山小白櫻在林間綻放，適合喜愛清幽景致的遊客；4月則可看到灌木層狹葉莢，其中最少的就是5月登場、被稱為鴿子樹的珙桐。

請繼續往下閱讀...

林試所指出，珙桐原產於中國西南高山地區，白色苞片形似成群白鴿展翅，在世界各地都是極具代表性的觀賞樹種，過去因兩岸動物與植物保育交流，引入珙桐進行栽培觀察，隨著時間推移，部分植株逐漸適應台灣中高海拔的涼濕環境，可在林試所碧綠溪試驗盡賞珙桐花。

林試所也提醒，若上山賞花，要遵守既有步道與相關規範，避免攀折花木或進入非開放區域。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法