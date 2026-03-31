2026探旅新北定向越野啟動！三鶯特別場搭捷運玩新北

新北市觀光旅遊局「2026探旅新北定向越野」啟動，今年活動以「揪跑．就跑 Join Run Joy Run」為核心主題。（記者翁聿煌攝）

新北市觀光旅遊局主辦「2026探旅新北定向越野」今（31日）啟動，今年活動以「揪跑．就跑 Join Run Joy Run」為核心主題，透過定向越野的趣味形式，邀請市民用腳步探索新北多元的城市紋理，其中「捷運三鶯線特別場」以創新玩法結合交通與探索，帶來全新體驗，展現城市旅遊的多元樣貌。

觀旅局表示，今年「捷運三鶯線特別場」以「搭捷運探索城市」為核心概念，打破傳統賽事的點對點限制，透過「三鶯探索卡」一日票券體驗，結合車站任務、積分賽及自由探索玩法，引導民眾走訪三鶯線沿線站點，感受捷運通車所串聯的城市風景與地方特色，此場次開放1100個名額，鼓勵民眾透過大眾運輸走訪地方特色，親身體驗三鶯地區的建設發展與文化魅力。

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今年五場活動大使橫跨戶外運動、影像創作與跑步領域，深坑場由近年深耕單車戶外領域的跨界挑戰女力代表林彥君領軍，帶領民眾在「豆腐尋蹤」中挖掘地方美食與古道文化；汐止場則由山岳攝影師「秋天剩旅行Danny」帶路，引領跑者進入「節奏．記憶」的時光廊道。

中和場邀請到專業跑者曙光跑步學校創辦人李翰暄坐鎮，傳遞運動精神與「心想．事成」的熱情，三鶯線特別場由運動甜心段慧琳Windy擔綱，號召大家體驗「三鶯線通了，來去走一下！」，最後的三重場則由資深運動媒體人鄭匡寓帶領，讓民眾感受「音樂．生活」的在地脈動。

觀旅局表示，首場「深坑場」現正熱烈開放報名中，後續各場次包含4月6日汐止場開報、4月27日中和場開報、5月18日三鶯線特別場開報，以及6月15日三重場開報，皆於當日上午10時準時開放報名，名額有限，額滿為止。

新北市觀光旅遊局「2026探旅新北定向越野」啟動，今年活動以「揪跑．就跑 Join Run Joy Run」為核心主題。（記者翁聿煌攝）

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