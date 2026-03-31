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    首頁 > 生活

    塑膠包材缺貨影響米價？農業部：米商吸收成本不漲價

    2026/03/31 12:40 中央社
    行政院長卓榮泰（右）31日赴立法院，進行施政方針總質詢，與農業部長陳駿季（左）同台答詢。（記者廖振輝攝）

    行政院長卓榮泰（右）31日赴立法院，進行施政方針總質詢，與農業部長陳駿季（左）同台答詢。（記者廖振輝攝）

    媒體報導，中東戰事衝擊石油供應鏈，國內塑膠包材嚴重缺貨、價格飆漲，恐連帶影響米價。農業部長陳駿季今天表示，米商基本上會吸收成本，包材的原物料漲幅不會造成米價上漲。行政院長卓榮泰強調，密切關注米價，並隨時檢討。

    媒體報導，中東戰事延燒衝擊石油供應鏈，國內塑膠包材嚴重缺貨、價格飆漲，全台最大米商「三好米」所屬億東企業首當其衝，每月真空包材成本暴增一倍，上游供貨量更減半，現有庫存僅能支撐至5月，若情勢未解，不排除改變銷售模式。

    國民黨立委葉元之上午在立法院總質詢表示，有米商一天出貨數萬包米，每天包材費用高達1000萬元，現在傳出提供包材的上游廠商一開始說要漲2成，現在又說要漲1倍，民眾擔心米價是否也跟漲。現在市場也傳出很多塑膠類的東西，出現囤貨狀況。

    卓榮泰答詢指出，包材的問題，中油會對於相關塑膠材料的原物料增加生產，也請台塑恢復原來的供應量，希望藉此讓上游原料增加。

    葉元之追問，米價預計會漲多少，卓榮泰說，包材可能先漲20%左右。陳駿季表示，一切都正在協調，米商基本上承諾會吸收看漲的包材成本，政府也會隨時掌握米價漲幅，不會讓塑膠袋的微幅上漲，導致米價攀高。

    卓榮泰強調，會密切關注所有發展，並適時檢討，物價穩定小組每週都在觀測所有的民生物價。

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