營建土石方問題 盧秀燕同意延長建照也盼中央暫停計畫

市長盧秀燕呼籲中央暫停營建剩餘土石方清運新制。（記者蘇金鳳攝）

中央今年起推動營建剩餘土石方去留的策略，以建立完整流向管理制止，議員劉士州、陳文政今天在市議會質疑，因為沒有周詳的配套措施，造成營建業人仰馬翻，因為建照有期限，希望市府能夠寬限；對此台中市長盧秀燕表示，同意延長建照，但建議中央暫停此計畫，等國家準備好了再來，地方一定會全力支持。

都發局長李正偉表示，曾希望中央暫緩而分區實施，但是沒有獲得同意，很擔心已經開工的案件，施工有危險，所以准業者2025年所申請的執照到同年12月30日，原來准展延部分，再多1年的期限，而今年申請開工，因為土方無處去不敢開工的，自動展延了兩年，所以有關施工中已開工開發案件，准自動展延一年，原來本來就兩年，再1年變3年，今年不敢開工，沒有土石方最終去處，自動展延2年。

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由於不讓土石亂倒，中央今年一月起推動「營建剩餘土石方全流程去化策略」，市議員劉士州、陳文政表示，因為沒有配套，營建業者都不敢亂倒土石方，因此工程停擺，他希望市府能延長建照。

市長盧秀燕表示，方向是好的，必須肯定，但是國家必須準備好，國家如果沒有準備好，就是天下大亂，各縣市現在勉強調度非常辛苦，

盧秀燕表示，建議中央暫時打住，等準備好了再來，地方一定很支持，現在業者很多停工，四處募款也跟市府陳情，執行能力很重要，如果光有好的想法，沒有執政能力無法推動。

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