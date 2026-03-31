新北逾期未繼承土地建物4/1起公告 單筆最高為三重區市價3億土地

今年單筆未辦繼承價值最高的土地位於三重區，鄰近捷運徐匯中學站。（新北市地政局提供）

新北市今年度逾期未辦理繼承登記不動產將自4月1日起由各地政事務所公告至6月30日止，地政局地籍科長王珮榕指出，統計今年度公告被繼承人計2244人、土地13072筆、建物計894棟，依今年公告土地現值計算，未辦繼承土地總價值229億餘元，其中單筆價值最高的土地位於三重區，鄰近捷運徐匯中學站，面積約495坪、價值約3億元。

王珮榕說明，依據《土地法》第73條之1規定，自繼承開始日起逾1年未辦理繼承登記者，經公告繼承人於3個月仍未申請，由直轄市、縣市政府地政機關列冊管理15年，期間內仍可向地政事務所申辦繼承登記；逾15年仍未辦理所有權移轉者，將移請財政部國有財產署公開標售，所得價款保存10年，如無人申領則歸屬國庫。

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地政局補充，《民法》規定，子女對父母的扶養及財產繼承權利並無性別差異，同性婚姻配偶間準用《民法》繼承編規定，如因繼承人眾多，難以會同或協議辦理繼承登記，可由其中一人以上申請登記為全體繼承人公同共有；相關公告資訊將張貼於新北市各地政事務所，以及土地所在地、被繼承人戶籍所在地之區公所和里辦公處，申辦繼承登記流程及應備文件，也可利用地政局網站查詢。

地政局指出，因應清明時節慎終追遠，地政局為加強宣導繼承登記，近期各地政事務所行動服務隊及地政專車也主動前往各處墓園及市民活動中心等辦理諮詢服務，讓民眾了解繼承登記該如何辦理。

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