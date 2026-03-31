清明連假疏運6天 海運開航1170航次提供28.1萬座位

為利疏運順利，航港局已於3月25日至27日辦理「載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督檢」，完成51艘固定航線載客船舶及4處海運客運場站查察。（航港局提供）

這週五就是清明連續假期，交通部航港局表示，為協助民眾順利返鄉及出遊，自4月2日至7日啟動為期6天的海運疏運，總計將投入13條航線、開航1,170航次，可提供28.1萬座位數運能。

航港局表示，海運疏運期間將投入13條航線、開航1170航次，其中馬祖航線特別於4月5日提供雙開船班服務，新台馬輪及台馬之星同時提供馬祖往基隆船班，有需要的旅客可多加利用。

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航港局指出，已規劃台灣本島與離島間共9條航線及金馬小三通4條航線，為利疏運順利，已於3月25日至27日辦理「載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督檢」，完成51艘固定航線載客船舶及4處海運客運場站查察。檢查重點包含：載客船舶航行設備運作、登船實名制落實情形及行動電源自燃消防演練，也針對場站設施、災害防救、無障礙設施及AED設置進行檢核，相關缺失均要求業者於連假前完成改善。

航港局表示，由於台金空運航班剩餘座位有限，搭乘小三通航線返台旅客，建議預先訂妥接續機位再行搭船；同時提醒旅客勿攜帶肉製品入境，以維護自身權益。

另為提升登船效率及航行安全，航港局呼籲，旅客配合客船登船實名制，搭船時務必攜帶個人身分證件，以利航商進行查驗，特別是搭乘東琉線旅客，因人潮較多，建議優先出示健保卡，以加快核對速度。此外，提醒旅客攜帶鋰電池或行動電源時，應選用經檢驗合格產品，且務必隨身攜帶，放置視線可及處，不得託運或放置行李箱。

航港局宣導，往返嘉義高鐵站直達布袋商港的旅客除選擇搭乘嘉義客運7209（直達布袋商港車班於每年航季4月至9月底行駛）外，也可至高鐵嘉義站2號出口搭乘共乘計程車，僅需40分鐘即可直達布袋商港，並依共乘人數提供費率優惠：2人共乘每人350元、3人共乘每人240元，若達4至5人，每人僅需180元；若1人搭乘於現場等候超過10分鐘仍無其他乘客，將以2人共乘總價（即700元）計費。

航港局表示，為利旅客掌握船班資訊，自14月1日起至4月7日止，每日下午2時於官網疏運專區（https://reurl.cc/rEQp0Z）公布當日及次日海運船班開停航情形，歡迎有需要的旅客多加利用，預先作好行程規劃。

航港局說明，如遇天候不佳或其他不可抗力因素影響船班開航，已要求業者應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布。建議旅客於搭船前留意天候狀況及船班資訊，確保旅途順心平安。

為利疏運順利，航港局已於3月25日至27日辦理「載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督檢」，完成51艘固定航線載客船舶及4處海運客運場站查察。（航港局提供）

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