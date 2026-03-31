3科30級分可通過台大申請入學一階篩選 生傳系26倍人數搶報名最熱門

115學年度大學申請入學今天公布一階篩選結果，最熱門科系為台大生傳系。（資料照）

115學年度大學申請入學一階篩選今結果出爐，龍頭台灣大學預計招收1788人，比去年增加1人，報名有1萬4019人次，比去年少203人次，而最後通過一階篩選者有5600人次，通過比例39.90%，比去年增0.1%。其中最熱門科系是生傳系，醫學系一階篩選門檻降至58級分，3科30級分、4科44級分即可通過一階門檻。

根據大學甄選入學委員會資料，今年有2206個校系組提供5萬450個招生名額，總報名人數則有7萬8280人，通過第一階段篩選人數為6萬5914人，通過篩選比例計84.20%，近3年最高，而通過篩選考生平均通過校系數則為2.88個。

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台大註冊組主任李宏森說明，今年最熱門科系是生傳系，招生20名，有522人報名，篩選倍率達26倍，有62人通過第一階段，超篩42人；多年來都位居熱門科系的化工系，今年維持熱度，招生63名，有513人，通過一階篩選有217人，超篩28人；另也很熱門的是機械系，招生82名，有499人報名，通過一階篩選者370人，超篩124人。

此外，醫學系有223人報名與去年相同，通過一階篩選者163人，超篩達61人，而最低通過標準為4科58級分，比去年低1級分，去年通過一階者4科滿級分有62人，今年降至29人。李宏森認為，可能與今年採計科目從英文變成社會有關聯。

牙醫系部分，今年最低通過標準為4科59級分，與去年相同。而招生94名的台大電機系，共有432人報名。計234人通過一階篩選，其中3科達滿級分有121個，通過篩選者最低則是44級分。

以全校整體而言，通過一階篩選採計4科者，最低門檻為44級分，較去年上升2級分；通過一階篩選採計3科者，最低門檻為30級分，較去年下降2級分。李宏森解釋，30級分即可通過篩選的某系，注重素養與興趣導向，報名人數較少，非熱門科系，雖然篩起來成績沒那麼漂亮，但能招收到有興趣學習的學生是非常重要的。

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