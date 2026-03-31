苗市全民運動館委外遭質疑公共資源私有化 公所急澄清

苗市全民運動館委外經營，遭外界質疑公共資源私有化 ；苗栗市公所緊急澄清指出，場館所有權與政策主導權仍完全屬於苗栗市公所。（記者張勳騰攝）

針對苗栗市全民運動館委託民間營運，業者大肆廣告招收會員，有不少民眾質疑收費標準、公共性質及營運方式等議題，質疑公共資源私有化，有違當初規劃推廣全民運動之初衷；苗栗市公所今（31）日緊急澄清，指「公辦民營」係依政府採購及相關法規辦理，並非將公共資產移轉或私有化，場館所有權與政策主導權仍完全屬於苗栗市公所。

有民眾在社群PO文質疑，同樣是公家興建、委外經營的苗栗市全民運動館，為什麼苗栗市的收費模式如此特別？且雙北、桃園、台中、高雄：健身房普遍提供「單次計費」，每小時約 50 元，讓學生、高齡者或偶爾運動的市民能彈性進場。民眾前往現場詢問卻僅有月費綁約方案，缺乏單次入場選項。

請繼續往下閱讀...

苗栗市公所澄清指出，目前綜合羽球場由市公所自營管理，健身中心與有氧教室，委由專業團隊營運，有關外界關注之收費如588元、888元方案，係經多方評估與協商後訂定，且承包的專業團隊須支付權利金予苗栗市公所，以投資場內設備超過4800萬元。

苗栗市公所表示，目前公所已規劃相關配套措施，包括每年發放運動體驗券約1萬張、提供非會員體驗機會、銀髮族及弱勢族群優惠、平日設置公益課程與時段安排，以確保非會員亦有參與運動之機會，且外界關心未來調整費用問題，收費制度納入契約管理，重大調整須經市公所審核，並無業者可任意調整價格之情形。

市長余文忠則強調，公所會負起監督責任，確保這座運動館不是為少數人服務，而是讓更多市民受益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法