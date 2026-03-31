Taiwan PASS升級明上路！ 雙鐵3日週遊券串聯捷運、景區接駁

全新「Taiwan PASS高鐵版」包含高鐵3日周遊券、都會捷運4選1及景區接駁15選1。（觀光署提供）

為順應永續旅遊趨勢及自由行旅客需求，交通部觀光署今天（31日）宣布，全新改版升級的「Taiwan PASS」交通電子套票將自明天（4月1日）上路，將原有5款產品，優化精簡為國際旅客限定的「高鐵版」與國內、外旅客皆適用的「台鐵版」等2款，並升級納入4大都會捷運、全台15項景區接駁服務，無縫串聯多元轉乘運具。

觀光署說明，Taiwan PASS這次改版將過去較為複雜的5款產品（包含高鐵與台鐵的經典版、景點版及亮點EasyGo版）整合為「高鐵版」（定價2800元）與「台鐵版」（定價2,500元）。這2款產品分別以高鐵或台鐵的「3日周遊券」為主軸，解決長途跨區交通需求；此外，旅客還能從四大都會捷運中任選一項，並從15項景區接駁中自選一項服務，一票在手即可輕鬆串聯全台熱門景點。

請繼續往下閱讀...

觀光署指出，為解決旅客抵達目的地後最後一哩的交通銜接，Taiwan PASS景區接駁服務納入4條熱門台灣好行路線（清境、日月潭、阿里山、墾丁），並提供阿里山林業鐵路、宜蘭好行3日券、台中Go、高雄MeN Go、租車或計程車抵用券等彈性交通服務選擇。

觀光署表示，此外，新版Taiwan PASS還新增機車24小時租賃服務，以及宜蘭、日月潭FunTOUR一日遊巴士，結合交通接駁與自導式解說，引領旅客深度探索在地特色。

觀光署表示，Taiwan PASS自2024年推出以來，已銷售3.4萬份，今年第1季銷售量較去年同期成長約59%，據國外旅客使用數據顯示，主要市場包括日本（19.9%）、菲律賓（17.2%）、馬來西亞（10.6%）及韓國（10.4%），北美市場（6.4%）也呈現穩定成長，Taiwan PASS可有效引導旅客將旅程進行跨域延伸，未來將持續透過整合景區接駁產品與國內、外通路行銷，吸引更多旅客使用Taiwan PASS暢遊全台各地。

觀光署說明，新版的Taiwan PASS，明天起可至KLOOK、KKDAY及其他合作電商平台購買，舊版產品皆具備購買後一年開卡效期，已購票消費者使用權益不受改版影響，消費者可隨時至原購買通路訂單頁面，檢視原產品方案內容並依規開卡使用。

全新「Taiwan PASS台鐵版」包含台鐵3日周遊券、都會捷運4選1及景區接駁15選1。（觀光署提供）

運用Taiwan PASS輕鬆預約熱門的阿里山林業鐵路。（觀光署提供）

新版Taiwan PASS交通運具整合示意圖。（觀光署提供）

Taiwan PASS升級改版產品資訊懶人包。（觀光署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法