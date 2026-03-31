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    首頁 > 生活

    羅東呷拜拜400桌開賣民眾漏夜排隊搶訂 40分鐘售馨

    2026/03/31 12:13 記者江志雄／宜蘭報導
    今年羅東呷拜拜每桌11道佳餚，市價6500元，優惠價3000元。（資料照）

    今年羅東呷拜拜每桌11道佳餚，市價6500元，優惠價3000元。（資料照）

    2026羅東三月初三帝爺生呷拜拜，今天（31日）開放訂桌，昨天上午10點就有人到場排隊，開賣後40分鐘，400桌全部售罄。

    農曆三月初三帝爺生（玄天上帝誕辰日）是羅東大拜拜，羅東鎮公所訂於4月11日晚間6點席開400桌，每桌11道佳餚，市價6500元，鎮公所補助3500元，優惠價3000元，採現場排隊訂桌，每人每次最多訂3桌，昨天上午10點出現首名排隊者，今天清晨羅東展演廳前方人山人海。

    工作人員7點半發放號碼牌，排到141號的鄉親訂到最後2個桌次後，主辦單位宣布全數售罄，沒有訂到的民眾難掩失望之情陸續離去。今年羅東呷拜拜有晶園餐廳、金門餐廳、津宴餐廳、年年小館等4家餐館參與辦桌，在羅東鎮公所周邊搭棚用餐。

    羅東鎮長吳秋齡表示，訂桌民眾請在4月11日下午5點後抵達活動現場服務台，將訂餐券兌換饗宴券，再把饗宴券放在對應號次餐桌上完成開桌手續，方便工作人員上菜，當天附近道路實施交管，請大家多利用大眾運輸，或以步行方式前往會場。

    羅東三月初三帝爺生呷拜拜，今天開放訂桌，現場人山人海。（圖由羅東鎮公所提供）

    羅東三月初三帝爺生呷拜拜，今天開放訂桌，現場人山人海。（圖由羅東鎮公所提供）

    排隊民眾進入羅東展演廳等候叫號訂桌。（圖由羅東鎮公所提供）

    排隊民眾進入羅東展演廳等候叫號訂桌。（圖由羅東鎮公所提供）

    不少鄉親提早到場排隊訂桌。（圖由羅東鎮公所提供）

    不少鄉親提早到場排隊訂桌。（圖由羅東鎮公所提供）

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