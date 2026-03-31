4/7新港黑鮪魚季起跑 台東縣府祭20萬獎金鼓勵漁船競捕第一鮪

台東新港黑鮪魚季將於4月7日起跑。（記者黃明堂攝）

台東縣府今年續辦「捕獲台東第一尾黑鮪魚」獎金活動，預計自4月7日起配合新港黑鮪魚季展開。今年除維持「第一尾黑鮪魚」20萬元獎金外，特別增設第二名及第三名獎項，分別提供3萬元與2萬元獎金，藉此提升活動競爭性與參與度。

縣府農業處指出，黑鮪魚肉質細緻、營養豐富，深受市場青睞，過去這類捕獲第一尾黑鮪魚高額獎金活動僅在外縣市舉行，去年度台東縣首度推出高額獎金即獲廣大回響，今年由台東縣政府與新港區漁會共同辦理，並透過新增名次獎勵機制，期望擴大參與層面，促進地方漁業發展，同時帶動釣魚文化成長，並提升社會大眾對漁業資源的關注與重視。

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農業處表示，本次活動參賽漁船須設籍台東縣，並具中央主管機關核准之黑鮪魚捕撈資格，須於台灣沿近海捕獲太平洋黑鮪魚，並經拍賣時由專家鑑定確認，魚體重量須達175公斤以上，且起鉤時為活魚，捕獲後須立即繫掛標籤並通報綠島漁業通訊電台，且為最先航抵新港漁港者。

縣府農業處說明，此活動不僅提升漁民士氣及捕魚熱情，也帶動新港漁港能見度與產業活絡，促進漁民間的交流與合作，並加強漁業資源的管理與保護，確保捕撈活動能夠在可持續的範圍內進行。

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