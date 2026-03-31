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    首頁 > 生活

    新北圖書館推狗醫生陪讀進校園 溫暖特教生學習體驗

    2026/03/31 11:59 記者羅國嘉／新北報導
    小朋友與狗互動。（記者羅國嘉攝）

    小朋友與狗互動。（記者羅國嘉攝）

    迎接4月2日國際兒童圖書日及4月4日兒童節，新北市立圖書館新莊裕民分館推動「寵物陪伴閱讀」服務，讓學童在毛小孩陪伴下刺激感官、專注閱讀並克服學習障礙，提前感受溫暖又療癒的兒童節氛圍。

    新北市立圖書館館長吳佳珊指出，為讓特教班學童也能感受閱讀樂趣，新莊裕民分館攜手「台灣狗醫生協會」帶著狗醫生前往新莊中港國小特教班，透過療癒陪伴引導身心障礙孩童參與多元閱讀活動，學習與動物相處，感受社會的愛與溫暖。

    吳佳珊表示，同時響應國際兒童圖書日與兒童月，新莊裕民分館推出「毛起來讀」系列親子活動，包括4月3日「動物理髮總動員」狗狗造型設計、4月12日「我的第一隻狗」寵物玩具DIY與繪本共讀、4月12日及26日「寶貝滿屋—寵物陪讀」互動活動、4月19日「大家寶貝狗，歡喜好朋友」生命教育課程等，結合閱讀與創作，培養兒童動物友善觀念。

    此外，4月1日至4月29日也推出「小動物來了」主題書展，展出寵物繪本；4月1日起提供「毛孩同行．書香隨行」寵物推車免費借用服務，讀者借閱滿3本書即可使用，讓民眾與毛孩一同享受書香閱讀時光。

    新莊中港國小特教班老師吳玉華也表示，平時容易分心、坐不住的孩子，為了與狗狗互動，竟能全程專注聆聽繪本故事，狗狗的陪伴與擁抱帶來安全感，是孩子們最溫暖的力量，看見孩子們滿足的笑容，也感受到這份陪伴的意義，並感謝圖書館帶來這份特別的兒童節禮物。

    狗醫生前往新莊中港國小進行「寵物陪伴閱讀」服務，陪伴特教班的小朋友聽故事，進行遊戲互動。（記者羅國嘉攝）

    狗醫生前往新莊中港國小進行「寵物陪伴閱讀」服務，陪伴特教班的小朋友聽故事，進行遊戲互動。（記者羅國嘉攝）

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