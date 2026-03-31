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    首頁 > 生活

    育秀盃首納高中職AI組 60強進軍決賽競逐最高20萬獎金

    2026/03/31 11:51 記者林曉雲／台北報導
    第23屆育秀盃創意獎共吸引714組團隊報名，最終60組團隊晉級決賽。（育秀教育基金會提供）

    第23屆育秀盃創意獎共吸引714組團隊報名，最終60組團隊晉級決賽。（育秀教育基金會提供）

    第23屆育秀盃創意獎決賽入圍名單出爐，今年以「AI賦能、永續未來」為主題，吸引全國714組團隊報名參賽，參賽作品橫跨AI應用、智慧科技、永續能源、公共安全及影像創作等多元領域，競賽也首度納入高中職AI應用類別，最終共有60組團隊、約230名學生晉級決賽，將於4月24日在南港舉行總決賽，並角逐最高20萬元獎學金。

    育秀教育基金會說明，育秀盃自2003年創辦以來已邁入第23年，長期致力於培育創新人才，提供學生將創意轉化為實作成果的舞台，並回應台灣產業升級與科技發展需求，已成為國內具代表性的學生創新競賽之一。

    基金會執行長苗華斌表示，從歷年參賽作品可見，青年世代已逐漸具備將AI與永續概念結合，並轉化為具體解決方案的能力，今年入圍作品更貼近實際社會需求，顯示創新教育逐步深化。

    苗華斌進一步分析本屆參賽件數，包含數位應用類227組、工業設計類311組、動態影像類101組及高中職AI應用類75組，顯示跨領域創作能量充沛，競賽也首度納入高中職AI應用類別，讓不同學齡學生同場競技，促進創新人才接軌與交流。

    入圍作品主題聚焦AI與永續發展，涵蓋無人機、智慧醫療、智慧金融、電動車、淨零能源及食農教育等應用，展現學生以科技回應產業與社會需求的能力。育秀教育基金會表示，透過競賽鼓勵學生跨域整合與創新思考，持續為AI與永續發展注入新解方，決賽將由60強團隊進行簡報與展示，爭取最高榮譽。

    第23屆育秀盃創意獎入圍作品聚焦「AI賦能 永續未來」。（育秀教育基金會提供）

    第23屆育秀盃創意獎入圍作品聚焦「AI賦能 永續未來」。（育秀教育基金會提供）

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