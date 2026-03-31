出國必帶？ 台灣旅客激推這款好物 過來人提醒：恐釀高額賠償

桃園機場出國人潮，示意圖。（資料照）

隨著出國旅遊熱潮持續升溫，許多台灣旅客在整理行李時，除了常備藥品與衣物，竟意外發展出一項共同的「必備好物」，引發廣泛共鳴。不少網友分享，赴日旅遊時一定會多帶「抽取式衛生紙」，認為這是不時之需的救星。然而，這項看似便利的舉動，卻隱藏導致日本飯店馬桶堵塞、甚至面臨高額賠償的風險。

一名網友在Threads發文表示，每次前往日本都一定會從台灣自備「抽取式衛生紙」，以便不時之需。平台上也有人抱怨，日本廁所衛生紙超難用，超薄且很容易破，至少弄個三四層才能擦，「請問到底是我技術太爛，還是每個日本人都會『一張擦屁法』」。此外，不少旅居海外的台灣人坦言，每次都要從台灣扛十多包衛生紙回國外，就連家中櫥櫃都被衛生紙填滿。

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相關貼文吸引熱烈討論，網友紛紛回應，「去每個國家我都會自己帶衛生紙跟濕紙巾」、「其實出國出遊我發現直接帶這種抽取式衛生紙真的超級方便，之前都隨身包衛生紙，雖然體積很小，但不太好抽取。再帶個小瓶酒精+濕紙巾，簡直身心都很舒爽」。

不過也有人分享自身經驗，「我帶過，但我只在房間內使用，因為廁所我丟一次嚇到，沖不下去，而且還是得意而已不到厚的程度」。其他人也紛紛提醒，「台灣的抽取式衛生紙，丟太多還是會塞住日本的馬桶。日本的馬桶還是用飯店或民宿準備的捲筒衛生紙，避免日後造成房東或飯店的困擾」、「日本的馬桶和浴室，大多是一體成型的整體浴室，管道可能適用較薄的紙，通常丟馬桶沖掉。若感覺紙太薄，建議您多捲幾圈吧，不要造成日後別人的維修問題」。

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