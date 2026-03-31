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    首頁 > 生活

    環團控協和電廠堆放廢棄物擬提告 基市府：環保局將釐清究責

    2026/03/31 11:50 記者俞肇福／基隆報導
    守護外木山行動小組及台灣蠻野心足生態協會今天（31日）聲明指出，吹哨者爆料，台電協和電廠4部鍋爐機組正下方大量堆放未申報廢棄物。（守護外木山行動小組提供）

    守護外木山行動小組及台灣蠻野心足生態協會今天（31日）聲明指出，吹哨者爆料，台電協和電廠4部鍋爐機組正下方大量堆放未申報廢棄物。（守護外木山行動小組提供）

    守護外木山行動小組及台灣蠻野心足生態協會今天（31日）聲明指出，吹哨者爆料，台電協和電廠4部鍋爐機組正下方大量堆放未申報廢棄物，且3、4號機組靜電集塵器灰斗正下方集塵灰直接落地且有積水，顯已溶出重金屬滲入土地，要求市府嚴查，環團不排除提告究責。

    基隆市政府副發言人鍾明表示，針對外界關心協和電廠廢棄物一事，基隆市政府高度重視，也已掌握相關訊息，並將責成環保局儘速釐清實際狀況。市府強調，將秉持「勿枉勿縱」原則，落實該地環境保護；後續如查有違規，將依法究責，並持續向社會說明相關進度。

    守護外木山行動小組召集人王醒之說，據台電內部吹哨者爆料，3月23日基隆市環保局廢棄物管理科進廠稽查時，電廠內部人員故意帶著亂繞，避開許多嚴重污染區域，意圖避重就輕，環保局補充稽查電廠內違反廢棄物清理法情形，並開罰究責。

    王醒之說，依哨者提供照片顯示，現場令人怵目驚心，草率的土壤整治無疑只是要推動四接的開發進度，可說是「草率後再打折」。

    王醒之說，過去協和電廠土壤污染調查偏重除役的1、2號機周圍，運轉中之3、4號機同樣堆放大量未申報廢棄物，集塵灰直接落地且同樣有積水，恐早已溶出重金屬長期滲入土地，也應進行土壤污染調查，並公布調查結果。

    台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，市府3月19日核定計畫，但廠內大量未申報廢棄物堆置及集塵灰直接落地且有積水之情形，是計畫核定後遭檢舉，23日進廠稽查，違反廢棄物清理法、事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準。「顯見應變必要措施計畫未考量相關問題」，也反映出台電草率執行計畫，應撤銷該急就章的計畫，重新檢討全廠土壤污染調查及整治計畫。

    守護外木山行動小組及台灣蠻野心足生態協會今天（31日）聲明指出，吹哨者爆料，台電協和電廠4部鍋爐機組正下方大量堆放未申報廢棄物。（守護外木山行動小組提供）

    守護外木山行動小組及台灣蠻野心足生態協會今天（31日）聲明指出，吹哨者爆料，台電協和電廠4部鍋爐機組正下方大量堆放未申報廢棄物。（守護外木山行動小組提供）

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