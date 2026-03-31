基隆城隍藝文展演 金鐘王牌製作人賴勛彪親自操刀

基隆護國城隍廟推出鷄籠文化藝術節藝文展演請許志豪、蔡閨等卡司。（基隆護國城隍廟提供）

基隆護國城隍慶祝209年聖誕，4月12日在基隆表演藝術中心演藝廳推出《雞籠文化藝術節藝文展演》，由金鐘綜藝王牌製作人賴勛彪操刀，以「廟會囝仔」故事為主軸，將廟會陣頭文化精緻改編重現舞台秀，不同於一般廟會藝文演出，4月2日開放民眾索票。

基隆護國城隍廟培養一群「護國城隍青年軍」民俗特技團，多年來免費到全國各校推廣反毒、打詐，並推出城隍文化季相關藝術活動。

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基隆護國城隍廟總幹事郭牲良指出，今年護國城隍慶祝209年聖誕，4月12日在基隆表演藝術中心演藝廳推出《雞籠文化藝術節藝文展演》，由金鐘綜藝王牌製作人賴勛彪精心打造，為老中少三代量身打造一場跨越世代、融合傳統與現代藝術的文化展演。

這項展演結合台灣寶島文化、民俗技藝、華麗歌舞秀，以廟會囝仔寫實故事為主軸，將廟會陣頭文化精緻改編重現舞台，展現台灣信仰文化的全新樣貌！包括有特技、演唱、舞蹈，不同於一般廟會藝文演出。

郭牲良指出，城隍藝文展演請到影視雙棲百變歌后蔡閨、金曲歌手主持人許志豪、百萬網紅舞動天王余尚哲、天籟美聲「請問芳名人聲樂團」國手武藝的台灣金牌武術隊及護國城隍青年軍表演。4月12日下午2點在基隆表演藝術中心演藝廳演出，4月2日起可以在基隆護國城隍廟、上雅數位影像館索票。

基隆護國城隍廟推出鷄籠文化藝術節藝文展演，將廟口陣頭文化國際化。（基隆護國城隍廟提供）

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