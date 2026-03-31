一師一保政策爆衝突 宜蘭鄉鎮市長籲大班併入國小附幼

教育部一師一保政策爆衝突，宜蘭鄉鎮市長籲大班併入國小附設幼兒園。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

宜蘭鄉鎮市立幼兒園（公立專設幼兒園）去年新進36名教師，以符合教育部大班「一師一保」政策，但教師依規有3個月寒暑假，與園所教保服務時間衝突，除有教師缺口，代理教師也招募不易，有鄉鎮市長爭取未來大班「不開了」，併入國小附設幼兒園。縣政府回應，將陳報教育部調整配套因應。

宜蘭縣蘇澳鎮長李明哲、羅東鎮長吳秋齡及宜蘭市長陳美玲，今日在縣府擴大縣務會議中提案，指出幼兒園「一教師、一教保員」政策，在地方執行上出現「教師行事曆與幼兒園運作不符」、「行政管理權責不明」及「地方財政負擔沉重」等困境。

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李明哲說，正式教師適用「教師法」並享有寒暑假，但專設幼兒園服務性質較長，開學與放假時間落差，迫使公所必須在寒暑假額外聘請代理老師，不僅招募不易，還須負擔代理代課費，短期師資更頻繁更換，嚴重損及幼生穩定性與受教權，建議將大班併入國小附設幼兒園解決問題。

宜蘭市長陳美玲則認為政策推行過於急促，中央在配套尚未完善前便強硬掛鉤，導致地方行政壓力大。羅東鎮長吳秋齡表示，「一師一保」課堂管理權責不明，易造成教學摩擦，大班若併入國小附設，除有利「學前與義務教育無縫接軌」，也能徹底解決教師行事曆不一爭議。

宜蘭縣府教育處長陳金奇說，近期將召開各公立專設幼兒園長會議，蒐集實務運作意見，並彙整提報給教育部，作為政策滾動式調整的參考依據，以期訂定更完善的配套規劃。

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