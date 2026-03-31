高雄出現「尼斯湖水怪」？陳其邁又不講武德了

高雄澄清湖出現「尼斯湖水怪」？原來又是高市府給小朋友的驚喜。（文化局提供）

高雄市今年以60週年日本經典IP「超人力霸王」降臨港都為主題，引爆全台話題，隨著力霸王活動結束，陳其邁為了給小朋友們一個兒童節驚喜，又在澄清湖園區展出高9公尺、寬8公尺的「尼斯湖水怪」造型裝置，加上駁二、衛武營等地展出的恐龍身影，期能帶給孩子難忘的節日喜悅。

陳其邁表示，澄清湖園區是高雄市第一大湖，水域面積達103公頃，也是知名地標，一直以來是市民朋友運動、休閒好去處，自去年7月1日起由高市府代管，全面開放免費入園，且高雄果嶺自然公園正式對全民開放後，更串聯兩處綠地成為城市山水綠帶，形塑與自然和諧共生的城市開放場域。

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陳其邁說，這次在湖面現身的嘉賓身分相當神祕，「大家看到它可能會想這到底是哪種生物？我們就留給大家想像」。

高雄市文化局指出，此次展出高9公尺、寬8公尺的水中巨獸裝置，整體為充氣造型氣膜內嵌浮台，製作材質通過財團法人紡織產業綜合研究所（TTRI）的嚴格試驗，完全符合《食品器具容器包裝衛生標準》的重金屬（鉛、鎘等）溶出標準，保證不會釋放有害物質至水中，且經特殊設計，主結構內嵌造型真空鋼管及基礎浮力平台，利用空氣充氣撐起造型，所有支架均隱藏於裝置內部，不與水源直接接觸，而裝置設置地點更是距離自來水取水口2公里遠，不會干擾淨水場的取水作業。

高雄澄清湖出現「尼斯湖水怪」？原來又是高市府給小朋友的驚喜。（文化局提供）

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