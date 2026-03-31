桃園市2醫美診所接連停業 比菲利勞資調解資方缺席

桃園市連鎖醫美診所玖玖零、比菲利國際美學診所，接連爆發無預警停業情形，勞動局隨即啟動應變措施，並前往現場勞檢。（勞動局提供）

桃園市連鎖醫美診所玖玖零、比菲利國際美學診所，接連爆發無預警停業情形，桃市府勞動局表示，近日已召開比菲利國際美學診所勞資爭議調解會，但資方未出席致調解不成立，後續仍將啟動協助措施，確保勞工權益不受影響。

桃園市2家醫美診所無預警停業，導致消費者及員工權益受損，桃市府消保官已介入，勞動局在事發後亦啟動應變機制，立即派員到現場勞動檢查，掌握業者營運實際狀況，並主動函請業者出面說明，同步受理員工勞資爭議調解申請。

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勞動局表示，近日已召開比菲利國際美學診所勞資爭議調解會，雖資方未出席致調解不成立，仍即刻啟動後續協助措施，包含協助員工辦理歇業事實認定，轉介至就業職訓服務處，辦理失業認定及申請失業給付，並輔導向勞工保險局申請工資墊償基金，以減輕勞工生計衝擊；另，玖玖零診所調解會則排定在4月7日召開，將持續追蹤辦理進度。

勞動局強調，針對事業單位如有積欠薪資或未依法辦理資遣等違法情事，將依勞動基準法嚴予查處並依法公告，呼籲雇主應善盡企業社會責任，依法妥處勞工權益，勞工如遇類似情形，可即時向勞動局申請勞資調解，必要時可依勞動事件法提起訴訟，市府將持續站在勞工立場，提供必要法律諮詢協助。

桃園市連鎖醫美診所玖玖零、比菲利國際美學診所，接連爆發無預警停業情形，勞動局隨即啟動應變措施，並前往現場勞檢。（勞動局提供）

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