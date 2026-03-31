托盟肯定台北市職場育兒友善措施 促加強配套

托盟表示反對中央提出的開放兒童家庭聘僱外傭措施，認為北市府的措施值得嘉許但必須大幅調整。（記者楊媛婷攝）

因應少子化，前陣子行政院推出有未滿12歲兒童的家庭可申請外傭，台北市則推減少「1小時工時、薪資不減」政策；托育及就業政策催生聯盟（托盟）今（31）日再度重申反對中央措施，雖支持蔣市府政策，但認為編列預算過少，也容易造成職代員工跟育兒勞工衝突。

針對中央與北市府的友善育兒措施，托盟發言人王兆慶表示，政院的措施讓前20%的高薪家庭持續高工時，並沒有解決問題，也沒有顧及中產階級家庭的需求，他舉新加坡為例，新加坡同樣也開放外傭照顧幼兒，但隨整個家務外包後，新加坡2023年的年工時已達2267小時，比台灣當年的2020小時更高，而依照統計，只要每增加100小時工時，就會減少0.08%的生育率，認為該措施無法解決問題。

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王兆慶表示，北市府的職場育兒友善措施則有機會讓家長可以兼顧育兒和工作，但北市府的政策卻有根本上的缺陷，例如北市府規定每家事業單位不論規模大小最高補助總金額為10萬元，加上每名員工的上限最高1.5萬元，因此一家公司最多只能有6名勞工受惠，忽略企業員工數差異巨大的問題，因此該措施只能讓微型中小企業受惠，另外該措施可能會導致職代員工跟育兒勞工的衝突，讓職場氣氛緊張。

托盟則建議北市府應該要將政策改為依企業規模或需求員工數設定不同的補助上限，才能讓更多育兒勞工受惠，另外雇主也應將減少工時的節省成本全數轉為職代津貼，政府效法日本模式，另外再獎助雇主津貼總額的2成，讓整體職場氣氛育兒更友善。

王兆慶也指出，北市府該措施年度經費僅編列550萬元，雖然聲稱若不足會動支第二預備金支應，但整體受益兒童根本不到1%，認為實際上整體經費應該第一年就要編足6億元，整體受益的兒童達到15%才會真的有感，也呼籲蔣萬安應該要說清楚第一年政策的普及率，否則政策的配套沒做好，社會聲望恐不升反降。

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