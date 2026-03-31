台鐵勞動節連假賣出9萬655張訂票 西部、東部幹線仍有餘位

台鐵勞動節連假東部、西部幹線仍有餘位。（記者吳亮儀攝）

台鐵公司在今天（31日）零時起，開放勞動節連續假期（4月30日至5月4日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成5萬8038筆、9萬655張訂票，部分車次、時段還有餘位。

旅客完成訂票後，敬請於2日內（含訂票當日）至本公司各售票車站及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。

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逾期未取的車票，將在4月2日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

（一）台北往花蓮、台東方向

4月30日至5月1日自強號各時段尚有餘位。

（二）台東、花蓮往台北方向

5月3日至5月4日，自強號各時段尚有餘位。

二、西部幹線車票預訂概況：

（一）台北往高雄方向

4月30日至5月1日自強號各時段尚有餘位。

（二）高雄往台北方向

5月3日至5月4日，自強號各時段尚有餘位。

三、南迴線車票預訂概況：

（一）高雄往台東方向

4月30日至5月1日，自強號各時段尚有餘位。

（二）台東往高雄方向

5月3日至5月4日，自強號各時段尚有餘位。

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