東縣廚餘回收再利用中心10月前啟用 每日處理8公噸

廚餘回收再利用中心今天起開始設備建置，預計10月前啟用營運。（記者劉人瑋攝）

台東縣廚餘回收再利用中心歷經7年籌備將於今年10月前啟用。縣長饒慶鈴今日親自率領縣府團隊及與會來賓共同參與植樹儀式，也為未來廚餘再利用工作揭開新頁。未來該中心將能每天處理8公噸廚餘，燃燒廚餘狀況屆時不再發生。

饒慶鈴表示，原本統包工程廠商因設備未符合台東縣政府的效能需求，團隊歷經7年時間整合規劃與排除困難，終於將在今年邁入新階段，具處理台北市、新北市廚餘經驗的廠商今天起開始建置設備，預計10月前啟用營運。

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她進一步說，台東市、卑南鄉及太麻里鄉約5噸，未來廚餘中心每天處理量可達8噸；在營運前這個過渡時期、加上禁廚餘養豬政策，目前台東縣的確有部分廚餘進入焚化廠，但是營運後，廚餘就不需要再外運處理或焚化，而是能落實「在地產生、在地處理、在地循環」的環保核心目標模式。

廚餘回收再利用中心今天起開始設備建置，預計10月前啟用營運。（記者劉人瑋攝）

如今種下樹木，未來還有摒蔽氣味功能。（記者劉人瑋攝）

31日舉行儀式，未來將由有經驗的廠商接手。（記者劉人瑋攝）

31日舉行儀式，未來將由有經驗的廠商接手。（記者劉人瑋攝）

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