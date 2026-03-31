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    首頁 > 生活

    4/2凌晨可訂票！台灣高鐵勞動節疏運 加開61班次列車

    2026/03/31 11:41 記者吳亮儀／台北報導
    高鐵加開勞動節連假期間列車，4/2凌晨開放購票。（記者吳亮儀攝）

    高鐵加開勞動節連假期間列車，4/2凌晨開放購票。（記者吳亮儀攝）

    因應今年勞動節連續假期，台灣高鐵今天宣布，自4月30日（週四）到5月4日（週一）為期5天的勞動節疏運，期間加開61班次列車（南下27班，北上34班），總計提供893班次的旅運。

    高鐵公司表示，旅客可自4月2日（週四）凌晨0時起，透過網路訂票系統、高鐵合作便利商店及「T- EX行動購票」App，或於各車站售票窗口及自動售票機，一次預購勞動節疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票。

    勞動節疏運期間，台灣高鐵公司特別針對台中以北區間自由座需求較高時段，包括4月30日（週四）16到20時、5月3日（週日）16到21時，及5月4日（週一）17到19時的南下方向；與5月3日（週日）13到22時的北上方向，行駛於南港—台中、沿途停靠各站區間列車，配置9節自由座車廂。

    此外，台灣高鐵公司也再次呼籲，行動電源如有變形或異常發熱，請勿攜帶搭車或使用；敬請使用BSMI或NCC認證合格的行動電源，乘車時務必隨身攜帶保管，請勿將行動電源置於皮包或行李內充電，充電時應放在視線範圍處，以防一旦發生異常狀況，及時處理；旅客使用或保管行動電源不慎造成火警，須負相關法律與賠償責任。

    高鐵公司表示，勞動節疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→票種說明」，了解台灣高鐵各項優惠。

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