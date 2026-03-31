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    首頁 > 生活

    清明連假桃園垃圾正常收運 「新紙錢三燒」兼顧傳統與環保

    2026/03/31 11:22 記者鄭淑婷／桃園報導
    清明連假期間，桃園市垃圾收運服務維持正常。（環管處提供）

    清明連假期間，桃園市垃圾收運服務維持正常。（環管處提供）

    清明節連假將至，桃園市環境管理處表示，清明連假期間，垃圾收運服務維持正常，除4月5日（週日）依往例停收外，4月3日（週五）、4月4日（週六）及4月6日（週一）均依平日既定時段正常收運，請民眾依平常時間與地點交付垃圾及資源回收物。

    此外，環保局提到，清明祭祀是慎終追遠的重要民俗，為兼顧傳統文化與環境永續，市府近年持續配合環境部推廣「新紙錢三燒」理念，包括集中燒、適量燒及替代燒，其中，集中燒由清潔隊統一收運紙錢，送往設有空氣污染防制設備的焚化爐處理，適量燒鼓勵民眾選用大面額或高品質紙錢，以減少燃燒量，替代燒則提倡以功代金、米代金或鮮花祭祀等方式，降低空氣污染，民眾如有紙錢清運需求，可電洽各地清潔隊聯繫，清潔隊將會調派專車載運。

    環管處長張書豪表示，清明連假期間清運需求增加，清潔隊員仍會持續沿線收運，維持環境整潔，也提醒民眾在交付垃圾前應落實分類，焚燒後的紙錢灰燼須確實用水澆熄後並妥善包裝，以避免發生安全疑慮。

    清明連假期間，桃園市垃圾收運服務維持正常。（環管處提供）

    清明連假期間，桃園市垃圾收運服務維持正常。（環管處提供）

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