公費留學近70年培育4600名人才 今年簡章6月公布試辦新制

教育部2025年度公費留學考試共錄取153名公費生，特別舉辦研習會協助公費生準備出國深造。（教育部提供）

教育部2025年度公費留學考試共錄取153名公費生，將分赴美國、加拿大、英國、日本及東南亞等國深造，公費留學制度在台灣推動近70年，累計培育約4600名人才，長期投入學術研究、產業發展及公共服務領域。教育部表示，今（2026）年度公費留學考試簡章預計於6月公告，並將試辦部分學門採「先書面審查、後面試」新制，鼓勵有志青年踴躍報考，拓展國際學習與發展機會。

教育部國際司科長林曉瑩今（31）日表示，公費留學不僅是學術進修機會，更是拓展國際視野的重要歷程，鼓勵學生在海外積極參與學術與文化交流，建立跨國連結，讓世界看見台灣，並在學成後回饋社會，去年錄取的153名公費生，包括一般公費生127名、原住民公費生14名、身心障礙公費生5名、勵學優秀公費生1名及赴新南向國家6名，為協助錄取生提前掌握留學期間的權利義務與生活準備，降低出國適應壓力，讓留學生涯更順利，教育部特別舉辦研習會。

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林曉瑩指出，研習會安排多位曾任公費生的學者分享經驗，說明留學期間常見挑戰，包括語言適應、跨文化溝通與申請博士班等準備歷程，提供實用建議，另邀請專家進行專題講座，分享學術發展與返國服務經驗，協助錄取生建立長期職涯規劃；下午場則由駐外單位與教育部人員分組說明各國生活注意事項，並針對公費留學行政契約進行解說，讓學生清楚了解相關權利與義務，確保留學期間權益。

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