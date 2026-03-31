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    首頁 > 生活

    兒童節前送好禮 基隆和平國小腳踏車駕訓班寓教於樂

    2026/03/31 11:18 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市和平國小利用校內高低不一的斜坡地形，打造出校園「腳踏車駕訓班」，學童在安全環境下騎乘腳踏車。（基隆市和平國小提供）

    基隆市和平國小利用校內高低不一的斜坡地形，打造出校園「腳踏車駕訓班」，學童在安全環境下騎乘腳踏車。（基隆市和平國小提供）

    這週六（4日）就是一年一度兒童節！基隆市和平國小在兒童節前夕送給全校學生好禮。和平國小利用校內高低不一的斜坡地形，打造出全台少見的校園「腳踏車駕訓班」，將交通安全教育融入遊戲中，成為當地獨樹一格的寓教於樂特色區。

    基隆市和平島，是座充滿歷史味的老舊漁村，由於街道像弄狹窄、車輛往來頻繁，長期以來缺乏適合孩童安全騎乘腳踏車的空間。為了讓孩子能在無後顧之憂的環境下盡情奔馳，和平國小校長范師旗苦思良久，決定利用校內空間打造出校園「腳踏車駕訓班」區。

    基隆海洋獅子會得知在地需求後，隨即贊助成立「海洋和平腳踏車隊」及繪製腳踏車地圖；基隆海洋獅子會會長張眾佳表示，希望透過這項創舉，讓和平國小學生都能在安全環境下學會騎車，透過實際體驗培養正確的交通習慣，進而減少未來社會的交通事故風險。

    校方精心設計了等比例縮小的道路環境，不僅劃設了車道、人行道、行人穿越道線與圓環，更建置了真實的行人專用號誌與交通標誌。透過新奇有趣的路線設計，結合校園既有的地形起伏，讓騎乘過程充滿挑戰與樂趣。

    范師旗說，為了將這份愛與資源擴大，校方宣布該場地不僅供校內學童使用；4月1日起，每逢假日將對外開放給全基隆市的民眾，讓家長能帶著孩子來安心騎乘。

    基隆市和平國小利用校內高低不一的斜坡地形，打造出校園「腳踏車駕訓班」，學童在安全環境下騎乘腳踏車。（基隆市和平國小提供）

    基隆市和平國小利用校內高低不一的斜坡地形，打造出校園「腳踏車駕訓班」，學童在安全環境下騎乘腳踏車。（基隆市和平國小提供）

    基隆市和平國小利用校內高低不一的斜坡地形，打造出校園「腳踏車駕訓班」，學童在安全環境下騎乘腳踏車。（基隆市和平國小提供）

    基隆市和平國小利用校內高低不一的斜坡地形，打造出校園「腳踏車駕訓班」，學童在安全環境下騎乘腳踏車。（基隆市和平國小提供）

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