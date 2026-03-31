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    首頁 > 生活

    聯馥食品又出包！ 法國乾酪大腸桿菌超標

    2026/03/31 11:04 記者林志怡／台北報導
    「聯馥食品股份有限公司」報驗的法國乾酪檢出大腸桿菌超標。（圖由食藥署提供）

    「聯馥食品股份有限公司」報驗的法國乾酪檢出大腸桿菌超標。（圖由食藥署提供）

    衛福部食藥署今日公布邊境查驗不合格品項，其中包括一批由聯馥食品股份有限公司自法國輸入的乾酪，檢出大腸桿菌超標，計1.63公斤產品於邊境退運或銷毀，食藥署亦針對該業者調整邊境查驗措施為加強抽批。

    食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，聯馥食品股份有限公司報驗的法國乾酪，每公克檢出大腸桿菌最確數介於93至240，依規定大腸桿菌於乾酪類的檢驗結果判定，5個樣品中，允許不超過2個樣品的微生物檢驗值介於每公克大腸桿菌最確數10到100之間，但不得有任何一個樣品的檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數100，因此案內品項檢出結果不符合規定。

    劉芳銘表示，聯馥食品股份有限公司自法國輸入的乾酪檢出大腸桿菌超標，為近6個月內第3批不合格，期間也有部分輸入批次檢驗合格，這次食藥署針對該業者輸入的同產地、同號列品項調整邊境查驗措施為加強抽批。

    另劉芳銘指出，食藥署近6個月（2025年9月23日至2026年3月23日）受理法國的其他乾酪，報驗1694批，檢驗不合格9批，不合格率0.5%，檢驗不合格原因均為大腸桿菌不合格，因此食藥署從今年3月31日起至4月30日止，針對法國的其他乾酪採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

    劉芳銘也提到，這次公布的不合格品項中，有一批台灣思睿健康科技有限公司報驗的美國膠原蛋白（Collagène）飲品，檢出防腐劑己二烯酸每公斤1.2克，超出「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」相關規定，計240公斤於邊境退運或銷毀，食藥署也針對該業者調整邊境查驗措施為加強抽批查驗。

    「台灣思睿健康科技有限公司」報驗的美國 Collagène飲品檢出防腐劑超標。（圖由食藥署提供）

    「台灣思睿健康科技有限公司」報驗的美國 Collagène飲品檢出防腐劑超標。（圖由食藥署提供）

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