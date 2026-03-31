塑膠袋大缺貨 南市府啟動稽查防哄抬

塑膠袋價格引關注，南市府啟動稽查機制。（圖由台南市政府提供）

中東局勢影響全球石化原料供應，傳出塑膠袋短缺，造成民眾搶購。南市府啟動稽查機制，防範塑膠袋相關業者有價格哄抬或標示不實之情事，並加強查核瓦斯零售業者價格揭示與桶裝重量，目前價格尚無波動。

南市經發局配合法務部調查局台南市調處及消保官，針對塑膠袋啟動稽查作業，包括售價、進貨來源、成本結構、價格變動依據及標示內容等，並檢視是否依規定辦理價格管理及資料備查；另亦針對瓦斯零售端價格揭示及桶裝重量納入查核。

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經初步查核，多數業者均能配合相關規定辦理，整體市場供應尚屬穩定，未發現明顯囤貨或異常調漲價格情形。市長黃偉哲表示，面對近期國際情勢影響民生物資供應，市府將全力配合中央政策，持續掌握市場供需狀況，並加強稽查及宣導作業，確保民生物資價格合理穩定，讓市民能安心消費、不必恐慌搶購。

經發局長張婷媛強調，中央啟動跨部會「物價聯合稽查小組」，由檢調機關同步啟動打擊民生犯罪機制，地方亦持續配合加強稽查與輔導，維護市場交易秩序。市府已與臺南地檢署保持聯繫，一旦發覺不法，將依法究責，也呼籲市民理性消費。

塑膠袋價格引關注，南市府啟動稽查機制。（圖由台南市政府提供）

南市府加強查核瓦斯零售業者價格揭示與桶裝重量。（圖由台南市政府提供）

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