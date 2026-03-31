為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    塑膠袋大缺貨 南市府啟動稽查防哄抬

    2026/03/31 11:00 記者王姝琇／台南報導
    塑膠袋價格引關注，南市府啟動稽查機制。（圖由台南市政府提供）

    塑膠袋價格引關注，南市府啟動稽查機制。（圖由台南市政府提供）

    中東局勢影響全球石化原料供應，傳出塑膠袋短缺，造成民眾搶購。南市府啟動稽查機制，防範塑膠袋相關業者有價格哄抬或標示不實之情事，並加強查核瓦斯零售業者價格揭示與桶裝重量，目前價格尚無波動。

    南市經發局配合法務部調查局台南市調處及消保官，針對塑膠袋啟動稽查作業，包括售價、進貨來源、成本結構、價格變動依據及標示內容等，並檢視是否依規定辦理價格管理及資料備查；另亦針對瓦斯零售端價格揭示及桶裝重量納入查核。

    經初步查核，多數業者均能配合相關規定辦理，整體市場供應尚屬穩定，未發現明顯囤貨或異常調漲價格情形。市長黃偉哲表示，面對近期國際情勢影響民生物資供應，市府將全力配合中央政策，持續掌握市場供需狀況，並加強稽查及宣導作業，確保民生物資價格合理穩定，讓市民能安心消費、不必恐慌搶購。

    經發局長張婷媛強調，中央啟動跨部會「物價聯合稽查小組」，由檢調機關同步啟動打擊民生犯罪機制，地方亦持續配合加強稽查與輔導，維護市場交易秩序。市府已與臺南地檢署保持聯繫，一旦發覺不法，將依法究責，也呼籲市民理性消費。

    塑膠袋價格引關注，南市府啟動稽查機制。（圖由台南市政府提供）

    塑膠袋價格引關注，南市府啟動稽查機制。（圖由台南市政府提供）

    南市府加強查核瓦斯零售業者價格揭示與桶裝重量。（圖由台南市政府提供）

    南市府加強查核瓦斯零售業者價格揭示與桶裝重量。（圖由台南市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播