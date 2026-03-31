台鐵七堵調車場列車出軌 產業工會：一再檢討卻毫無對策

台鐵基隆七堵調車場昨（30）日晚間傳出2列電聯車進行調車時，因不明原因出軌，還導致1名員工受傷就醫。（圖取自三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享）

昨天（30日）晚間，台鐵七堵調車場發生調車事故，兩台EMU900型區間車擦撞出軌，造成一名員工受傷，所幸送醫後無大礙出院。台鐵產業工會今天痛批，公司化後台鐵事故頻傳、調車事故頻繁已成常態，以「安全改革」作為轉型公司的台鐵至今對此只會一再拿出檢討SOP、加重懲處的無效做法，在產工及員工眼中形同毫無對策。

台鐵產工痛批，當問題只從現場人員身上找，對於制度改善毫無進展的結果，就是已經有員工向產工表示，如果加重懲處的結果是調離現職，形同是解脫與獎勵，這種令人荒謬的想法出現意味著公司對於安全改革的失敗，所謂制度毫無改變，讓安全文化沒有建立的基礎。

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產工批評，就算補進再多人力進入七堵調車場，從進入那天起就是倒數員工調離的時間，七堵調車場在公司化捨本逐末的追求營利下，被公司自己塑造成為一個檢驗公司化是否合格的關卡。

台鐵產工指出，台鐵今年從業人員招考，不僅延後招考，放榜之後就開始進用備取的現象，更揭示著公司日前所說「與其他國營事業尚具競爭力」的說法蒼白無力。

產工指出，加上台鐵即將迎來1997年到2007年停招導致的人才斷層，在人才無法穩固招募及留任的狀況下，人力數字再好看都無法降低事故發生頻繁以及應變能力下降的事實。

台鐵產工提出五項訴求，請台鐵公司正面回應，第一是調車應開源節流，將廢車移至他處停放，並研擬另闢調車空間，以減緩七堵調車場及樹林調車的壓力；第二是證照津貼留才穩固人力；第三，公司別再以重懲換改革；第四，台鐵公司應與產工共同檢討不符合現場人員工作的調車規章；第五由於涉及人員受傷，運安會應立案調查，產工有各大調車場資深調車工提供諮詢，提供專業意見。

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