全台走透透南投鳳梨樂活樂團 完成第500場公益演出

南投鳳梨樂活樂團31日在德安教養院完成第五百場公益演出。 （記者張協昇攝）

以音樂傳遞溫暖、散播歡樂為宗旨的南投「鳳梨樂活樂團」，成立13年以來全台走透透，深入各地養老院、育幼院與社區關懷據點表演，今（31日）在南投市德安教養院完成第500場公益演出。團長許美麗感性表示，500場不只是一個數字，更是500次的感動與陪伴，未來將持續規劃更豐富的節目，深入資源相對缺乏的角落，讓這份動人的歡樂繼續飄揚，溫暖更多人的心靈。

鳳梨樂活樂團，是由一群有愛心的退休警察、公教人員及上班族所組成，他們奉獻自己專長與時間，深入各地教養老院、教養院、育幼院、地方廟會、社區關懷據點演出自娛娛人，表演內容有直笛、二胡，演唱、舞蹈、薩克斯風及帶動跳等，表演過程生動活潑、溫馨有趣，帶給許多人歡笑。

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樂團自2013年成立以來，一直秉持著「哪裡有需要就到哪裡」表演的精神，足跡遠至花蓮、台東及高雄偏遠地區，有時到偏鄉演出時，還會募款和募物資，送給當地社區與弱勢團體，為社會盡棉薄之力。

鳳梨樂活樂團今在德安教養院舉行第500場公益演出，除表演大家耳熟能詳的歌曲，並提前為院童慶祝兒童節，大家配合音樂節奏打節拍、合唱與舞動，現場熱鬧滾滾，嗨到最高點，展現音樂的歡樂感染力。

樂團執行長謝育濡老師說，鳳梨樂活樂團演出過程重視與觀眾的互動，每一場的賣力演出，都能獲得滿滿的回饋。對團員而言，看見大家臉上的笑容，就是堅持繼續演出的最大原因，也是促使樂團能一直走下去的動力。

南投鳳梨樂活樂團透過帶動唱，帶動現場歡樂氣氛。（記者張協昇攝）

南投鳳梨樂活樂團，由一群有愛心的退休人員及上班族所組成，以音樂等表演散播歡樂為宗旨。（記者張協昇攝）

南投鳳梨樂活樂團進行舞蹈表演。（記者張協昇攝）

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