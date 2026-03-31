「新北校園廣告人」即起徵件 總獎金70萬還有實習、曝光機會

「新北校園廣告人」10週年，徵件主題為「你眼裡的新北10刻」，總獎金提升至70萬元。圖為去年頒獎典禮情況。（圖由新北市新聞局提供）

針對青年學子，新北市府連續多年規劃辦理「新北校園廣告人」，新聞局長李利貞指出，今年度活動為10週年，徵件主題為「你眼裡的新北10刻」，總獎金提升至70萬元，自即日起開始徵件至5月29日止，採網路報名，邀請全國大專院校（含研究所）及高中生報名，活動也規劃邀請過往得獎的學長姐回歸分享業界心得，也與廣告、製作公司合作，提供參賽者與業界專業人士討論腳本、影像講座等協助。

新聞局說，活動分為3個階段進行，參照業界比稿模式，初選影音企劃（內容須包含團隊介紹、拍攝主題及企劃構想等），擇優選出30組進入複選面試，並比照廣告公司提案模式，選出12組入圍者；入圍前12強，每組可獲得2萬元拍攝基金，作品完成後，決選出前三名、評審特別獎1名及票選社群行銷獎1名，今年總獎金加碼至70萬元，前3名獎金分別為18萬、12萬及10萬，評審特別獎及社群行銷獎獎金各3萬。

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李利貞表示，今年為了讓參賽學生實力再升級，除規劃影像工作坊由業界面對面指導腳本外，更推出6場影像講座，包括創意文案、廣告策略、AI工具、廣告幕後、法律素養，以及10週年限定，由曾獲獎學長姐回歸分享從學校跨入業界真實歷程的業界實務。

李利貞指出，新北校園廣告人開辦以來，已經累積了100多件優秀作品，甚至開啟學生們廣告、影像創作的職涯，新聞局提供前3名學生廣告公司實習機會，獲獎作品也規劃於捷運公益宣傳管道露出，例如刊登燈箱廣告及月台等候電視，提升作品能見度。

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