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    首頁 > 生活

    2026海上看東引4/1啟航 欣賞奇岩與海鷗

    2026/03/31 11:03 記者俞肇福／綜合報導
    連江縣東引鄉公所拚觀光，推出「2026 海上看東引：賞鷗慢遊東引」活動，將於4月1日至10月31日期間舉行。（東引鄉公所提供）

    連江縣東引鄉公所拚觀光，推出「2026 海上看東引：賞鷗慢遊東引」活動，將於4月1日至10月31日期間舉行。（東引鄉公所提供）

    由連江縣政府東引鄉公所、交通部觀光署馬祖國家風景區管理處共同主辦的「2026 海上看東引：賞鷗慢遊東引」活動，將於4月1日至10月31日期間舉行，邀請民眾搭船出海，從海上視角重新發現東引之美。

    東引島以其壯闊的斷崖峭壁與天然地質景觀聞名，而「從海上眺望東引」更被譽為旅人的療癒首選。透過海上航行，遊客能近距離感受地景的磅礡氣勢，尤其在夏季波光粼粼的海面上，更有機會觀察到成群的海鷗在天際與岩壁間穿梭。這場不需濾鏡的天然視覺饗宴，已成為東引年度旅遊的一大焦點。

    「2026海上看東引」活動提供「固定航班」與「彈性預約」兩種模式，確保旅客行程安排的靈活性。固定航班是每月單號日、週五及例假日開航；彈性航班則是預約人數滿20人即可專案加開。

    搭乘費用，每人每趟次為350元；優待票則為250元（適用對象包含12歲以下孩童、65歲以上長者，及持有身心障礙證明者與其陪同者1人）。

    活動登船地點設於中柱港漁船碼頭。為保障航行安全，主辦單位強調，航班將視當日天氣及海象狀況進行實際調整；若報名人數未滿15人或天候不佳，則取消航班。意者可透過報名專線 0919-279-160 向陳先生洽詢預約。

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