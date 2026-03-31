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    全縣首座！竹東將斥資3600萬 啟動二重國小「空中通學廊道」計畫

    2026/03/31 10:54 記者廖雪茹／新竹報導
    二重國小空中通學廊道模擬圖。（圖由竹東鎮公所提供）

    二重國小空中通學廊道模擬圖。（圖由竹東鎮公所提供）

    新竹縣竹東鎮二重國小的通學要道-光明路周邊，車水馬龍、人車搶道，構成學童上放學的隱憂，鎮公所向經濟部水利署爭取補助獲得原則同意，預計今年底將投入總經費3600萬元，正式啟動「二重自然公園空中通學步道計畫」，維護700名孩子的通學安全，打造全縣首座空中通學廊道！

    竹東鎮長郭遠彰表示，二重國小目前約有1700名學童，隨著周邊新社區的發展，尖峰時段車流量越來越大，孩子們得走光明路上學與車爭道的情況。為了解決這個問題，他認為不只要「人行道」，更要「創新」，決定推動「二重自然公園空中通學步道計畫」。

    郭遠彰說，二重自然公園溪谷通學步道不只是一座橋，而是一條結合自然與安全的「樹冠步道」。步道將跨越頭前溪流域側的自然溪谷，保留了原有的豐富生態，未來孩子們上學，就像漫步在森林樹冠層中，可以近距離觀察山棕、月桃等原生植物，每天的上學路就是最好的大自然探索課！

    步道將從光明路126巷為起點，以平緩的無障礙斜坡向上連接至二重國小。全長約80公尺，跨越約11到13公尺的高低落差，讓孩子們徹底避開危險的車流，每天安心走到學校。

    郭遠彰表示，計畫基地有90%以上屬於公有地，有助於推動及執行。計畫總經費約2700萬元，經公所團隊不斷奔走，經濟部水利署第二河川分署日前現勘已原則同意補助1800萬元經費，公所則自籌900萬元配合款。

    這座全新的空中通學廊道未來完工後，將成為結合「學童安全」、「自然生態」與「社區連結」的最美橋樑，不僅能成為二重國小嶄新的校園門面，更可拉近社區居民與水環境、自然生態的距離，嘉惠二重四大社區以及三重里，讓總計約700名孩子 （約佔全校近半學生數）擁有更安全的通學路線。

    空中通學廊道將以平緩的無障礙斜坡向上連接至二重國小。（圖由竹東鎮公所提供）

    空中通學廊道將以平緩的無障礙斜坡向上連接至二重國小。（圖由竹東鎮公所提供）

    二重國小學通廊道對照圖。（圖由竹東鎮公所提供）

    二重國小學通廊道對照圖。（圖由竹東鎮公所提供）

    竹東鎮二重國小的通學要道-光明路周邊，車水馬龍、人車搶道，構成學童上放學的隱憂。（記者廖雪茹攝）

    竹東鎮二重國小的通學要道-光明路周邊，車水馬龍、人車搶道，構成學童上放學的隱憂。（記者廖雪茹攝）

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