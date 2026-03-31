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    科技校院申請入學首階段通過率5成 APCS成篩選指標

    2026/03/31 10:38 記者林曉雲、楊綿傑／台北報導
    科技校院申請入學首階段通過率5成，APCS成重要篩選指標。（記者林曉雲翻攝官網）

    科技校院申請入學首階段通過率5成，APCS成重要篩選指標。（記者林曉雲翻攝官網）

    115學年度科技校院日間部四年制申請入學第一階段篩選結果今（31）日上午10時公告，今年報名人數達2萬8789人，總報名校系（組）與學程數高達10萬4446個，通過第一階段篩選人次為5萬5305人次，通過率約53%；其中採大學程式設計先修檢測（APCS）作為超額篩選條件者，共255人次通過，通過率約14.3%，顯示資訊能力逐漸成為升學重要指標。

    技專校院招生委員會聯合會執行長段裘慶說明，今年共有58校、593個系（組）與學程參與招生，提供7484個名額，整體競爭情形穩定，考生跨校系申請趨勢明顯，也反映科技校院科系選擇的多元與彈性。

    段裘慶提醒，通過第一階段篩選的考生，須於4月10日上午10時起至4月15日晚間9時止，登入系統進行第二階段複試資料準備，可先使用「學習歷程檔案預擬練習版」，檢視個人修課紀錄、課程學習成果及多元表現。應屆畢業生可查閱一至四學期資料，110學年度（含）以後畢業生則可查閱1至6學期資料。

    段裘慶表示，若對學習歷程檔案內容有疑義，考生須於4月16日中午12時前向就讀學校提出申請，逾期將不受理。聯合會強調，未提出異議者視同確認資料內容，後續不得再申請複查或申訴。

    至於第二階段複試，各科技校院將於4月29日前公告面試時間與相關資訊，考生須自行查詢。複試資料上傳則自4月30日上午10時起開放，須依各校規定期限完成上傳。聯合會呼籲考生掌握各項時程，妥善準備好備審資料與複試內容，以順利完成升學流程。

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