台灣祭引爆人潮！墾丁住房率飆破8成 恆春半島觀光強勢回溫

台灣祭引爆人潮！墾丁住房率飆破8成。（資料照）

清明連假尚未到來，南台灣已提前感受到觀光熱潮。由屏東縣政府主辦的音樂盛事「台灣祭」將於4月3日至5日在墾丁大灣遊憩區登場，結合4天連假效應，不僅活動卡司吸睛，更直接帶動墾丁核心區住房率飆升至8成以上，熱門日期甚至突破9成，恆春半島觀光出現最強復甦訊號。

據當地業者粗估，目前墾丁核心區4月3日、4日住房率已達約9成，5日也有8成水準，周邊地區訂房同樣熱絡，整體呈現「一房難求」態勢。業者直言，今年春節後買氣逐步回溫，台灣祭無疑成為最關鍵引爆點，「不只年輕族群，還有不少家庭客提前卡位，住宿詢問度明顯倍增。」

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縣府指出，自2021年接棒春吶轉型打造的台灣祭，近年成功翻轉墾丁音樂活動形象，今年更擴大規模，集結超過百組國內外音樂人，包括盧廣仲、周湯豪、滅火器等重量級卡司輪番上陣，並首度舉辦海外選拔，讓台灣音樂走向國際舞台。五大舞台橫跨搖滾、電音、民謠等多元曲風，且維持「免費入場」，吸引大量樂迷朝聖。

為因應湧入人潮與車潮，警方同步公布交通疏導措施，針對台26線及墾丁大街周邊進行分流與管制。活動期間每日傍晚至深夜，墾丁大街將實施人車分流，封街打造行人徒步區，提升遊憩安全與品質；另規劃車城替代道路，導引南北往返車流，避免壅塞情形擴大。

警方呼籲，連假期間人潮密集，建議民眾提前掌握路況資訊並配合交通引導，避免疲勞駕駛與違規行為，共同維護旅遊安全。縣府也強調，隨著大型活動帶動觀光熱度回升，未來將持續透過節慶與活動串聯，讓恆春半島不再只是季節型旅遊據點，而是全年都具吸引力的國際觀光亮點。

台灣祭引爆人潮！墾丁住房率飆破8成。（資料照）

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