30歲TDK盃題目設計北港迎媽祖 冠軍可拿20萬

30歲TDK盃題目設計包括北港迎媽祖等內容，冠軍可拿20萬元。（教育部提供）

邁入第30屆的重要里程碑，「TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽」即日起開放報名至4月8日止，今年競賽結合雲林在地特色，以「讓世界看見雲林」為主題，冠軍可獲20萬元獎金，透過機器人挑戰農業、生態與宗教文化場景，題目設計還包括北港迎媽祖等內容，打造兼具科技與人文的競賽舞台。

教育部技職司科長蔡秉欣表示，TDK盃長年培養學生創新設計與實作能力，是國內具指標性的機器人競賽，今年特別結合地方特色，讓學生在解題過程中理解在地文化與永續議題，不僅提升技術能力，也拓展跨域視野。

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賽事由國立雲林科技大學承辦，將於10月15日至17日登場，並有機會由TDK文教基金會安排赴日本觀摩交流。競賽分為「遙控組」與「自動組」，設計四大關卡與遶境路線，融合雲林在地產業與信仰文化。

競賽內容包括「成龍濕地生態守護」，模擬裝置藝術修復與候鳥救援；「文蛤分級」，考驗機器人分類能力；「稻草卷堆放」，模擬農田收成整理；以及「北港迎媽祖」，進行供品擺放與擲筊祈福，並沿遶境路線穩定行進。整體關卡涵蓋行進控制、物件搬運、分類判斷與結構堆疊等技術，全面考驗團隊整合能力。

蔡秉欣說明，評選標準除競賽成績外，亦納入創意設計、技術應用、團隊紀律與科技人文精神，並設有創意獎、科技人文獎及最佳團隊紀律獎等多元獎項，鼓勵學生展現跨領域創新，也就是透過競賽導入真實情境，讓學生在「做中學、學中做」，培養解決問題與團隊合作能力，並關注環境永續與地方文化，持續培育具國際競爭力的科技人才。

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