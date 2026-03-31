多元語文教育校園扎根 新住民語文競賽高雄市納入比序

楠梓國小六年級學生黃郅翔（右）非新住民子女，首賽獲特優佳績，接受教育局長吳立森（左）頒獎表揚。（高市教育局提供）

「114學年度高雄市新住民語文競賽」，競賽成績納入十二年國教免試入學超額比序項目，吸引全市高中職、國中及國小共107組、201人同場較勁，教育局表示，高雄積極推動新住民語文教育，將從課程開設、師資培育到教學資源逐步到位。

「高雄市新住民語文競賽」在中山工商舉行，競賽分為「說故事」與「東南亞歌謠」兩大項目，涵蓋越南語、印尼語、馬來語、菲律賓語及泰語。

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競賽結果今出爐，楠梓國小六年級學生黃郅翔雖非新住民子女，但自國小一年級起即選修印尼語，持續學習長達六年，在新住民語文競賽「印尼語說故事」比賽中，擊敗群雄勇奪特優佳績，展現長期語言學習的成果。

黃郅翔同學說，這是他首度參賽，學習歷程中，雖然家人都不會印尼語，仍支持並一路陪伴，也讓他瞭解印尼語言之美，更成為他開拓國際視野的重要橋梁。

教育局長吳立森也出席頒獎，肯定學生優異表現，他表示，高雄近年積極推動新住民語文教育，目前全市已開設1071班新住民語文課程，修習學生達2052人，顯示多元語言學習已在校園穩健扎根。

高雄市新住民語文競賽學生表演各國傳統舞蹈，以及展現各國傳統手工藝。（高市教育局提供）

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