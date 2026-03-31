為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    多元語文教育校園扎根 新住民語文競賽高雄市納入比序

    2026/03/31 10:18 記者黃良傑／高雄報導
    楠梓國小六年級學生黃郅翔（右）非新住民子女，首賽獲特優佳績，接受教育局長吳立森（左）頒獎表揚。（高市教育局提供）

    楠梓國小六年級學生黃郅翔（右）非新住民子女，首賽獲特優佳績，接受教育局長吳立森（左）頒獎表揚。（高市教育局提供）

    「114學年度高雄市新住民語文競賽」，競賽成績納入十二年國教免試入學超額比序項目，吸引全市高中職、國中及國小共107組、201人同場較勁，教育局表示，高雄積極推動新住民語文教育，將從課程開設、師資培育到教學資源逐步到位。

    「高雄市新住民語文競賽」在中山工商舉行，競賽分為「說故事」與「東南亞歌謠」兩大項目，涵蓋越南語、印尼語、馬來語、菲律賓語及泰語。

    競賽結果今出爐，楠梓國小六年級學生黃郅翔雖非新住民子女，但自國小一年級起即選修印尼語，持續學習長達六年，在新住民語文競賽「印尼語說故事」比賽中，擊敗群雄勇奪特優佳績，展現長期語言學習的成果。

    黃郅翔同學說，這是他首度參賽，學習歷程中，雖然家人都不會印尼語，仍支持並一路陪伴，也讓他瞭解印尼語言之美，更成為他開拓國際視野的重要橋梁。

    教育局長吳立森也出席頒獎，肯定學生優異表現，他表示，高雄近年積極推動新住民語文教育，目前全市已開設1071班新住民語文課程，修習學生達2052人，顯示多元語言學習已在校園穩健扎根。

    高雄市新住民語文競賽學生表演各國傳統舞蹈，以及展現各國傳統手工藝。（高市教育局提供）

    高雄市新住民語文競賽學生表演各國傳統舞蹈，以及展現各國傳統手工藝。（高市教育局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播