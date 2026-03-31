北水處《源源不絕！嘻哈大賞》徵件 號召學生用音樂定義「愛」

台北自來水事業處主辦全台灣第一個校際嘻研社競賽《源源不絕！嘻哈大賞》，每年創作作品讓各界讚嘆，討論不斷。（北水處提供）

台北自來水事業處主辦全台灣第一個校際嘻研社競賽《源源不絕！嘻哈大賞》，每年創作作品讓各界讚嘆，討論不斷，各校嘻哈研究社在決賽現場互相交流切磋，激發更大創作能量。今年活動報名起跑，期限至4月7日止，創作主題《All about LOVE》，以嘻哈音樂為語言，重新定義「愛」的樣貌，訴說創作者所理解的愛。

北水處長范煥英表示，2024、2025年的兩屆競賽，累積上百組參賽學生團隊創作音樂投稿，每屆YouTube總觀看次數均突破20萬以上，各校嘻哈研究社在現場激發更大創作能量。前兩屆為地球而唱，同學們創意發揮的淋漓盡致，時而歌詠反思、時而嘲諷戲謔，許多參賽者以水為意象，延伸對城市、人群、環境與自我探索的思考，創作出兼具力量與詩意的作品，展現年輕世代對於生活議題的觀察與回應。

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今年以「愛」為主題，希望透過饒舌、節奏與文字，讓音樂成為傳遞愛的力量，愛可以是情感的表述，也可以是一種選擇、行動或立場，這份愛，可能是對家人、朋友、伴侶的珍惜；也可能是對自己、對信念、對夢想的堅持；更可以是對土地環境、社會現象、世界萬物的關懷與責任。

北水處表示，為擴大學生參與，今年競賽包括CYPHER團體組與個人組；團體組以社團名義報名，最少3人，參與團體組者也可報名個人組創作，原創音樂作品不限上傳形式報名參賽，由YouTube網路點閱數排名，團體組前10名可獲得每組1萬5千元「創作激勵獎」，個人組前3名「最佳個人創作獎」可獲得1萬5千元、1萬元、5千元獎金，並於4月25日站上決賽大舞台演出，CYPHER團體組前10強將於現場決賽，由專業評審選出前3名「最佳現場演出獎」，分別可獲得3萬、2萬、1萬元獎金。截至昨（30）日，已有全台共53組報名（個人組29組、團體組24組）參賽！

北水處表示，今年邀請3位專業評審現場評分，包括嘻哈龍虎門主理人、台饒產業推手「國瑞」、學院派饒舌導師「老莫」、戰犯音樂創辦人「陳小律」，選出3組心目中的「最佳現場演出獎」；另外，第一名團隊可獲得PIPE Live Music專業表演場地免費使用1次。

台北自來水事業處主辦全台灣第一個校際嘻研社競賽《源源不絕！嘻哈大賞》，每年創作作品讓各界讚嘆，討論不斷。（北水處提供）

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