吸引高消費商務客！北市國際會展補助 4月1日開放申請

2026台北國際電玩展現場人潮熱絡，吸引全球43國、逾2,100位專業人士齊聚。（北市觀傳局提供）

為吸引更多國際會展活動落地北市，帶動會展順道觀光效益，台北市政府觀光傳播局4月1日至30日受理今年第2期國際會議、展覽及獎勵旅遊（MICE）贊助申請，凡在7月至12月爭取成功或即將於台北辦理的MICE活動，均可提出申請，邀請國內外主辦單位將更多精彩活動帶到台北，吸引高消費力的國際商務旅客留宿台北

觀傳局表示，根據2024年國際會議協會（ICCA）排名，台北市在國際會議城市中名列亞太地區第6名，展現強勁競爭力，透過MICE活動的國際行銷，不僅能擴大會展周邊的觀光與經濟效益，也有助於提升城市的全球能見度。台北市擁有得天獨厚的交通優勢，尤其是座落於市中心的松山機場，僅需十幾分鐘車程即可抵達主要商務區，對追求效率的海外商務人士而言，是極具吸引力的便利據點。

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展望今年上半年，台北市會展活動多元發展，「2026國際扶輪年會」預計吸引超過4萬名全球社員；亞洲科技指標的「台北國際電腦展」也將匯集全球資訊科技、半導體公司，鞏固臺北在科技創新領域的核心地位。

觀傳局表示，本次補助範圍寬廣，從爭取、推廣至舉辦階段，皆提供不同程度的行政協助、交通票券或實質經費贊助，主辦單位、旅行業者皆可提出申請，審議委員會將依活動規模、影響力及「觀光結合度」進行評選。

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