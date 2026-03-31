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    恆基70週年暖流湧入！台中同濟會送愛 內視鏡捐贈添洋蔥味

    2026/03/31 10:28 記者蔡宗憲／屏東報導
    台中同濟會「跨越200公里」送愛 內視鏡捐贈添洋蔥味。（記者蔡宗憲攝）

    台中同濟會「跨越200公里」送愛 內視鏡捐贈添洋蔥味。（記者蔡宗憲攝）

    國境之南傳愛不間斷！深耕半島醫療、守護台灣尾居民健康的恆春基督教醫院，在迎來成立70週年之際，意外收到一份充滿「洋蔥味」的賀禮。來自台中市的惟仕國際同濟會與良玉國際同濟會，有感於偏鄉醫療資源匱乏，特地南下捐贈高階「電子軟式鼻咽內視鏡」及10輛行動輪椅。這場溫馨的捐贈儀式，不僅為恆基週年慶增添喜氣，更讓半島醫護與病患感受到跨越城鄉的暖心關懷。

    為了讓捐贈設備能盡早到位，台中市良玉國際同濟會陳亞曼會長與總召更是展現驚人行動力，清晨便從台中親自載送10台輪椅，一路奔波南下恆春；而惟仕國際同濟會創會長林明懋則在短短3天內積極媒合資源，促成這套造價不斐的精密內視鏡設備進駐恆基。

    恆基指出，此次受贈的「電子軟式鼻咽內視鏡設備組」是耳鼻喉科診斷的利器，可針對鼻息肉、慢性鼻竇炎、聲帶病變及早期鼻咽癌進行精準篩檢。過去半島患者若需精密檢查，往往得長途跋涉至東港甚至高雄，現在有了這套軟式內視鏡，不僅影像清晰度提升，更能大幅減少患者檢查時的不適感，讓偏鄉病患在「家門口」就能享有與醫學中心同等級的診斷服務。

    「這份愛，真的很有洋蔥！」恆基院長黃健榮感性表示，醫院成立70年來，始終以照顧弱勢與偏鄉為己任，感謝同濟會跨越200公里的愛心，這不僅是硬體提升，更是對基層醫護最實質的鼓勵。

    為了回饋這份跨縣市的情誼，恆基也特別準備了三大大袋在地的「恆春洋蔥」及象徵醫院精神的愛心人娃娃作為謝禮。這場「洋蔥味」十足的善舉，在恆基新醫療大樓的禮拜堂內盪漾，象徵著愛心與善的循環，將持續守護半島鄉親的健康。

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