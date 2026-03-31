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    首頁 > 生活

    大型車事故頻傳 警加強取締與宣導強化駕駛安全

    2026/03/31 10:12 記者洪瑞琴／台南報導
    南市強化各項交通環境安全措施。（南市交通局提供）

    南市強化各項交通環境安全措施。（南市交通局提供）

    台南市3月份道路交通安全會報，統計顯示，今年1至2月A1類（車禍當下或發生24小時內有人死亡）交通事故人數比去年同期減少15人，降幅接近45%，整體交通事故亦較去年逐步趨緩。

    交通局長王銘德表示，這次會報特別整合推動「行人安全友善計畫」，把原有的行人優先政策與改善措施納入統一推動架構，並透過交通安全會報平台建立跨局處合作與定期檢核機制，強化各項行人安全措施的落實。同時在工程改善、交通宣導與執法管理等面向持續整合精進，讓交通安全政策能穩定推動。

    在執法方面，警察局持續加強常見違規行為的取締。由於近期台南已發生5起大型車A1類交通事故，交通警察大隊已通報各分局強化大型車違規執法，針對聯外道路、外環道路及主要幹道等大型車容易違規路段，以及高風險時段加強勤務規劃，重點取締未停讓行人、闖紅燈、超速及分心駕駛等違規行為。

    此外，警方也主動走訪大型車企業及工程工地，加強交通安全宣導，提醒駕駛注意大型車視野死角與內輪差風險，提升駕駛安全意識，避免事故發生。

    交通局表示，因應即將到來的清明連續假期，交通局與警察局也將加強重要道路與路口交通監控，提高見警率並落實交通疏導，確保連假期間交通順暢與行車安全。

    南市健康路2段及3段道路改善工程。（南市交通局提供）

    南市健康路2段及3段道路改善工程。（南市交通局提供）

    南市東區裕文國小周邊通學步道改善工程。（南市交通局提供）

    南市東區裕文國小周邊通學步道改善工程。（南市交通局提供）

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